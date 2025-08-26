Трамп заявив, що війна в Газі завершиться "протягом двох-трьох тижнів"

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Секторі Гази завершиться протягом двох-трьох тижнів, не уточнивши, яким чином це буде досягнуто.

Джерело: Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, передає CNN

Деталі: Трамп зазначив, що "доволі часто спілкується" з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і що той повідомив йому, що війна повинна закінчитися найближчим часом.

"Я думаю, що протягом наступних двох-трьох тижнів ви отримаєте досить хороший, переконливий – остаточний результат", – сказав Трамп.

Пряма мова: "Про це важко говорити, адже вони воюють тисячі років. Я вважаю, ми робимо дуже хорошу роботу, і це дійсно має закінчитися. Водночас люди не повинні забувати і про 7 жовтня".

Деталі: Трамп також відзначив роботу свого спеціального посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який займається звільненням заручників, котрі все ще утримуються в Газі, а також організацією надання продовольчої допомоги у зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації в анклаві.

Передісторія: