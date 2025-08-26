Трамп заявив, що війна в Газі завершиться "протягом двох-трьох тижнів"
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Секторі Гази завершиться протягом двох-трьох тижнів, не уточнивши, яким чином це буде досягнуто.
Джерело: Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, передає CNN
Деталі: Трамп зазначив, що "доволі часто спілкується" з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і що той повідомив йому, що війна повинна закінчитися найближчим часом.
"Я думаю, що протягом наступних двох-трьох тижнів ви отримаєте досить хороший, переконливий – остаточний результат", – сказав Трамп.
Пряма мова: "Про це важко говорити, адже вони воюють тисячі років. Я вважаю, ми робимо дуже хорошу роботу, і це дійсно має закінчитися. Водночас люди не повинні забувати і про 7 жовтня".
Деталі: Трамп також відзначив роботу свого спеціального посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який займається звільненням заручників, котрі все ще утримуються в Газі, а також організацією надання продовольчої допомоги у зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації в анклаві.
Передісторія:
- 8 серпня Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.
- 20 серпня видання The Times of Israel повідомило, що близько 60 000 ізраїльських резервістів отримають накази про призов на тлі планування наступу проти Хамасу в місті Газа.
- У спільній заяві Іспанія, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Норвегія, Португалія та Словенія категорично засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази.
- Президент Франції Емманюель Макрон 20 серпня заявив, що "військова операція в секторі Газа, яку готує Ізраїль, може призвести лише до катастрофи для обох народів і ризикує занурити весь регіон у вир постійної війни".
- Ініціатива ООН Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки (IPC) вперше офіційно повідомила, що люди на території Гази переживають голод і очікується, що він посилюватиметься.