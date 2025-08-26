Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершится в течение двух-трех недель, не уточнив, каким образом это будет достигнуто.
Источник: Трамп во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мьоном, передает CNN
Детали: Трамп отметил, что "довольно часто общается" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и что тот сообщил ему, что война должна закончиться в ближайшее время.
"Я думаю, что в течение следующих двух-трех недель вы получите достаточно хороший, убедительный – окончательный результат", – сказал Трамп.
Прямая речь: "Об этом трудно говорить, ведь они воюют тысячи лет. Я считаю, мы делаем очень хорошую работу, и это действительно должно закончиться. В то же время люди не должны забывать и о 7 октября".
Детали: Трамп также отметил работу своего специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который занимается освобождением заложников, которые все еще удерживаются в Газе, а также организацией предоставления продовольственной помощи в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в анклаве.
Предыстория:
- 8 августа Военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.
- 20 августа издание The Times of Israel сообщило, что около 60 000 израильских резервистов получат приказы о призыве на фоне планирования наступления против Хамаса в городе Газа.
- В совместном заявлении Испания, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия и Словения категорически осудили план Израиля по оккупации Газы.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон 20 августа заявил, что "военная операция в секторе Газа, которую готовит Израиль, может привести лишь к катастрофе для обоих народов и рискует погрузить весь регион в водоворот постоянной войны".
- Инициатива ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) впервые официально сообщила, что люди на территории Газы переживают голод и ожидается, что он будет усиливаться.