Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 03:22
Трамп заявил, что война в Газе завершится в течение двух-трех недель
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершится в течение двух-трех недель, не уточнив, каким образом это будет достигнуто.

Источник: Трамп во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мьоном, передает CNN

Детали: Трамп отметил, что "довольно часто общается" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и что тот сообщил ему, что война должна закончиться в ближайшее время.

"Я думаю, что в течение следующих двух-трех недель вы получите достаточно хороший, убедительный – окончательный результат", – сказал Трамп.

Прямая речь: "Об этом трудно говорить, ведь они воюют тысячи лет. Я считаю, мы делаем очень хорошую работу, и это действительно должно закончиться. В то же время люди не должны забывать и о 7 октября".

Детали: Трамп также отметил работу своего специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который занимается освобождением заложников, которые все еще удерживаются в Газе, а также организацией предоставления продовольственной помощи в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в анклаве.

Предыстория:

Сектор ГазаТрампИзраиль
