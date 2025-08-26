Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня відбудуться контакти з низкою країн, що можуть стати майданчиками для переговорів з росіянами.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили.

Реклама:

І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію. Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі".

Передісторія:

25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо останній йому не подобається.

РЕКЛАМА:

Перед цим Трамп заявив, що волів би не брати участі в потенційній зустрічі лідерів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.