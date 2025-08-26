Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе состоятся контакты с рядом стран, которые могут стать площадками для переговоров с россиянами.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили.

И в дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира – прежде всего от Соединенных Штатов Америки, – чтобы давить на Россию. Нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы – все это должно быть на столе".

