Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ
Вторник, 26 августа 2025, 19:45
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе состоятся контакты с рядом стран, которые могут стать площадками для переговоров с россиянами.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили.
И в дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира – прежде всего от Соединенных Штатов Америки, – чтобы давить на Россию. Нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы – все это должно быть на столе".
Предыстория:
- 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что последний ему не нравится.
- Перед этим Трамп заявил, что предпочел бы не участвовать в потенциальной встрече лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.