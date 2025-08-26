Українські театри почали відмовлятися від вистав за мотивами Вуді Аллена

Кілька великих театрів оголосили про скасування вистав за мотивами сценаріїв американського режисера Вуді Аллена, який нещодавно онлайн взяв участь у московському тижні кіно.

Джерело: "Hromadske" з посиланням на кілька заяв театрів

Деталі: Вони засудили участь Аллена у московському міжнародному тижні кіно.

У Львові Національний театр імені Марії Заньковецької вирішив поки не показувати мюзикл "Кулі над Бродвеєм", створений на основі сценарію однойменного фільму Аллена.

Чернівецький обласний музично-драматичний театр імен Ольги Кобилянської скасував показ вистави "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", постановка якої була створена за мотивами сценарію Аллена.

У Києві Молодий театр призупинив покази вистави "Ріверсайд драйв" за п’єсою Аллена. "Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів", - йдеться у повідомленні театру.

