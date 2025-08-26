Українські театри почали відмовлятися від вистав за мотивами Вуді Аллена
Кілька великих театрів оголосили про скасування вистав за мотивами сценаріїв американського режисера Вуді Аллена, який нещодавно онлайн взяв участь у московському тижні кіно.
Джерело: "Hromadske" з посиланням на кілька заяв театрів
Деталі: Вони засудили участь Аллена у московському міжнародному тижні кіно.
У Львові Національний театр імені Марії Заньковецької вирішив поки не показувати мюзикл "Кулі над Бродвеєм", створений на основі сценарію однойменного фільму Аллена.
Чернівецький обласний музично-драматичний театр імен Ольги Кобилянської скасував показ вистави "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", постановка якої була створена за мотивами сценарію Аллена.
У Києві Молодий театр призупинив покази вистави "Ріверсайд драйв" за п’єсою Аллена. "Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів", - йдеться у повідомленні театру.
Передісторія:
- Аллен 24 серпня взяв участь у відеоконференції в рамках Московського міжнародного тижня кіно, де розмірковував про майбутнє кінематографу з огляду на розвиток штучного інтелекту. Також він розповів, що йому завжди подобалося російське кіно.
- Міністерство закордонних справ України засудило участь Аллена й назвало це "ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України".
- Коментуючи цю ситуацію, Аллен заявив, що російський лідер Володимир Путін абсолютно неправий, але "припинення мистецьких розмов – це хороший спосіб допомогти".