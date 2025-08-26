Все разделы
Украинские театры начали отказываться от спектаклей по мотивам сценариев Вуди Аллена

Александр ШумилинВторник, 26 августа 2025, 20:44
Фото: Getty Images

Несколько крупных театров объявили об отмене спектаклей по мотивам сценариев американского режиссера Вуди Аллена, который недавно онлайн принял участие в московской неделе кино.

Источник: "Hromadske" со ссылкой на несколько заявлений театров

Детали: Они осудили участие Аллена в московской международной неделе кино.

Во Львове Национальный театр имени Марии Заньковецкой решил пока не показывать мюзикл "Пули над Бродвеем", созданный на основе сценария одноименного фильма Аллена.

Черновицкий областной музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской отменил показ спектакля "Ex-comedy летней ночью, или Какой глупый весь род человеческий", постановка которого была создана по мотивам сценария Аллена.

В Киеве Молодой театр приостановил показы спектакля "Риверсайд драйв" по пьесе Аллена. "Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может быть прикрытием для преступлений", - говорится в сообщении театра.

Предыстория:

  • 24 августа Аллен принял участие в видеоконференции в рамках Московской международной кинонедели, где размышлял о будущем кинематографа с учетом развития искусственного интеллекта. Также он рассказал, что ему всегда нравилось российское кино.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило участие Аллена и назвало это "позором и оскорблением жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины".
  • Комментируя эту ситуацию, Аллен заявил, что российский лидер Владимир Путин абсолютно не прав, но "прекращение художественных разговоров – это хороший способ помочь".

