Украинские театры начали отказываться от спектаклей по мотивам сценариев Вуди Аллена

Несколько крупных театров объявили об отмене спектаклей по мотивам сценариев американского режиссера Вуди Аллена, который недавно онлайн принял участие в московской неделе кино.

Источник: "Hromadske" со ссылкой на несколько заявлений театров

Детали: Они осудили участие Аллена в московской международной неделе кино.

Во Львове Национальный театр имени Марии Заньковецкой решил пока не показывать мюзикл "Пули над Бродвеем", созданный на основе сценария одноименного фильма Аллена.

Черновицкий областной музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской отменил показ спектакля "Ex-comedy летней ночью, или Какой глупый весь род человеческий", постановка которого была создана по мотивам сценария Аллена.

В Киеве Молодой театр приостановил показы спектакля "Риверсайд драйв" по пьесе Аллена. "Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может быть прикрытием для преступлений", - говорится в сообщении театра.

