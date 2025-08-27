Росіяни винесли мирну пропозицію по Донецькій області – Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія у питанні припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області.

Джерело: Віткофф в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на питання журналіста, хто більше відповідальний за продовження війни – Росія чи Україна

Пряма мова спецпредставника Трампа: "Ми маємо дві складні сторони тут. Президент (Трамп – ред.) сказав що він засмучений через Росію в певних аспектах, але він також засмучений через Україну в певних аспектах. Але я знову наголошу, що ніхто не зробив більше для того, щоб наблизити ці сторони одна до одної і до угоди, ніж президент.

Росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьк (американці під цим словом частіше розуміють цілу область, а не місто – ред.). Можливо, це не те, що українці зможуть прийняти".

Деталі: Він не уточнив, ні що саме передбачає ця пропозиція росіян, ні коли її подали, а лише вкотре повторив, що "ніхто і ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні", як президент США Дональд Трамп.

Віткофф також заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

Передісторія: