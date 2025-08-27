Усі розділи
Росіяни винесли мирну пропозицію по Донецькій області – Віткофф

Ірина БалачукСереда, 27 серпня 2025, 09:55
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф. Фото Getty images
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф. Фото Getty images

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія у питанні припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області.

Джерело: Віткофф в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на питання журналіста, хто більше відповідальний за продовження війни – Росія чи Україна

Пряма мова спецпредставника Трампа: "Ми маємо дві складні сторони тут. Президент (Трамп – ред.) сказав що він засмучений через Росію в певних аспектах, але він також засмучений через Україну в певних аспектах. Але я знову наголошу, що ніхто не зробив більше для того, щоб наблизити ці сторони одна до одної і до угоди, ніж президент.

Росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьк (американці під цим словом частіше розуміють цілу область, а не місто – ред.). Можливо, це не те, що українці зможуть прийняти".

Деталі: Він не уточнив, ні що саме передбачає ця пропозиція росіян, ні коли її подали, а лише вкотре повторив, що "ніхто і ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні", як президент США Дональд Трамп.

Віткофф також заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. 

Передісторія:

  • Дональд Трамп після зустрічі з Путіним 15 серпня на Алясці заявив, що домовився главою Кремля про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
  • ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще. 
  • За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
  • Агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.
  • Наприкінці серпня Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.
  • Також Трамп заявив, що Штати продовжують постачання озброєнь союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні.

ISW: Кремль відкине пропозиції США і Європи гарантій безпеки Україні
Удар росіян по Сумах: частина міста досі без світла
Росіяни масовано атакували Полтавщину: постраждало енергетичне підприємство  
Західні партнери обговорюють три рівні оборони України після війни – FT
