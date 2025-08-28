Для Києва залишається загроза ударних дронів – КМВА
Четвер, 28 серпня 2025, 08:26
Станом на 8.20 зберігається загроза застосування ворогом ударних дронів по Києву.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "На підступах до столиці фіксуються цілі. Закликаємо киян залишатися в укриттях!".
Передісторія:
- В ніч на 28 серпня Київ зазнав чергової масованої комбінованої атаки РФ. Близько 5 години ранку КМВА опублікувала інформацію про наслідки атаки ворога. Повідомлялося про 4 загиблих, серед яких дитина, та близько 20 постраждалих.
- Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали 5-поверхового будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва, під ними ще може бути щонайменше 3 людини.
- Правоохоронці перекрили рух кількома вулицями столиці після нічного комбінованого удару російських загарбників по місту.