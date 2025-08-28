Для Киева остается угроза ударных дронов – КГВА
Четверг, 28 августа 2025, 08:26
По состоянию на 8.20 сохраняется угроза применения врагом ударных дронов по Киеву.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно: "На подступах к столице фиксируются цели. Призываем киевлян оставаться в укрытиях!".
Предыстория:
- В ночь на 28 августа Киев подвергся очередной массированной комбинированной атаке РФ. Около 5 часов утра КМВА опубликовала информацию о последствиях атаки врага. Сообщалось о 4 погибших, среди которых ребенок, и около 20 пострадавших.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы 5-этажного дома на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, под ними еще может быть не менее 3 человек.
- Правоохранители перекрыли движение по нескольким улицам столицы после ночного комбинированного удара российских захватчиков по городу.