Офис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
Четверг, 28 августа 2025, 10:13
В результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал офис "Украинской правды".
Источник: УП
Детали: Повреждено здание бизнес-центра, в котором расположен офис нашего издания.
В настоящее время ожидается официальная информация о масштабах повреждений и состоянии здания. Пострадавших нет.
Редакция "Украинской правды" продолжает работать в штатном режиме.
Предыстория:
- В ночь на 28 августа Киев подвергся очередной массированной комбинированной атаке РФ. По состоянию на утро десять человек, среди которых ребенок, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по столице.
- Правоохранители перекрыли движение по нескольким улицам столицы после ночного комбинированного удара российских захватчиков по городу.