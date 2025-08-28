Офис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев

В результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал офис "Украинской правды".

Детали: Повреждено здание бизнес-центра, в котором расположен офис нашего издания.

В настоящее время ожидается официальная информация о масштабах повреждений и состоянии здания. Пострадавших нет.

Редакция "Украинской правды" продолжает работать в штатном режиме.

