Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили розповіли про особливості атаки РФ 28 серпня

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 серпня 2025, 12:32
Повітряні сили розповіли про особливості атаки РФ 28 серпня
скриншот відео з Telegram-каналів

Особливістю російської повітряної масованої атаки 28 серпня була значна кількість ракет, дві з яких влучили у житловий будинок у Києві. Повітряні сили вкотре наголосили на потребі у більшій кількості засобів для протистояння агресії ворога.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Комбінована атака, одна з найбільших. Був у нас і антирекорд у понад 740 (повітряних цілей), але зараз ракет більше, тоді було дронів більше. Застосовує ворог частіше дрони з реактивними двигунами, тобто швидкісні БпЛА, які теж були присутні цієї ночі… Ще особливість цієї атаки, тут мабуть, весь світ має побачити, що є два прильоти крилатих ракет у житловий будинок…

Реклама:

Сьогодні ворог застосував величезну кількість (засобів нападу) і було дуже складно Силам оборони здійснювати відбиття".

Деталі: Ігнат пояснив на прикладі  футбольної гри, наскільки складно Силам оборони відбивати подібні удари. "Уявіть, стоїть голкіпер на воротах, на нього одночасно біжать десять нападників з десятьма м’ячами. Ну немає в нього стільки рук і ніг, щоб одночасно відбити цей напад. Це простими словами. Якби було достатньо засобів (ППО), то можна було би забезпечувати кращий результат".

Речник Повітряних сил відзначив високий показник збиття балістики, адже нині ППО знищила 7 з 9 балістичних ракет противника.

РЕКЛАМА:

Офіцер зазначив, що дійсно є значні руйнування від влучання й падіння уламків збитих повітряних цілей, але наголосив, що за цифрами стоїть величезна робота тисяч людей Сил оборони, які ведуть протиповітряні бої.

Ігнат додав, що у відбитті атаки РФ 28 серпня працювали й винищувачі F-16 та загалом усі засоби, доступні для перехоплення повітряних цілей.

Речник ПС ЗСУ також вказав на неприпустимості дій Telegram-каналу, який публікує деталізований проліт ворожих ракет в онлайн-режимі.

Передісторія:

  • В ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 з них.
  • 15 людей, серед яких 4 дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня. Кількість жертв може зрости.

ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено У Києві вже 15 загиблих, серед них 4 дітей, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти
МЗС Угорщини заборонило в’їзд командиру ЗСУ через атаку на нафтопровід "Дружба"
фотоОфіс "Української правди" постраждав у результаті атаки РФ на Київ
фото, відео У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
фото Росіяни вдарили по парку потягів Інтерсіті+: вирувала пожежа
Усі новини...
ракетний удар
У Києві вже 15 загиблих, серед них 4 дітей, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти
На Київщині внаслідок російської атаки є руйнування у 4 районах  
РФ атакою по Києву пошкодила будівлю медичного закладу
Останні новини
12:39
Сибіга дорікнув Сійярто: Вам російський трубопровід важливіший за вбитих дітей в Україні
12:39
Завдяки дронам-перехоплювачам на Київщині за ніч збили рекордні 70 російських безпілотників
12:32
Повітряні сили розповіли про особливості атаки РФ 28 серпня
12:26
Словаччина заявила про відновлення постачання нафти РФ до країни
12:25
"Чумак" призупинив будівництво заводу з переробки томатів: яка причина
12:25
Посол ЄС: Росія цілеспрямовано поцілила в будинок поруч з посольством Євросоюзу
12:25
фотоНа Кіровоградщині зіткнулись два автобуси: 6 людей загинули, ще 6 постраждали
12:20
фото, відео, оновлено У Києві вже 15 загиблих, серед них 4 дітей, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти
12:02
Терехов: Із вересня у Харкові діти навчатимуться офлайн у 7 підземних школах і на 6 станціях метро
11:48
фото На Київщині внаслідок російської атаки є руйнування у 4 районах  
Усі новини...
Реклама:
Реклама: