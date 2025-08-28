Воздушные силы рассказали об особенностях атаки РФ 28 августа

Особенностью российской массированной воздушной атаки 28 августа было значительное количество ракет, две из которых попали в жилой дом в Киеве. Воздушные силы в очередной раз подчеркнули необходимость в большем количестве средств для противостояния агрессии врага.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Комбинированная атака, одна из крупнейших. У нас был антирекорд в (более чем) 740 (воздушных целей), но сейчас ракет больше, тогда было больше дронов. Враг чаще применяет дроны с реактивными двигателями, то есть скоростные БПЛА, которые тоже присутствовали этой ночью... Еще особенность этой атаки, здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть, что есть два прилета крылатых ракет в жилой дом...

Сегодня враг применил огромное количество (средств нападения) и было очень сложно Силам обороны осуществлять отражение".

Детали: Игнат объяснил на примере футбольной игры, насколько сложно Силам обороны отражать подобные удары. "Представьте, стоит голкипер на воротах, на него одновременно бегут десять нападающих с десятью мячами. Ну нет у него столько рук и ног, чтобы одновременно отбить эту атаку. Это простыми словами. Если бы было достаточно средств (ПВО), то можно было бы обеспечить лучший результат".

Спикер Воздушных сил отметил высокий показатель сбивания баллистики, ведь этой ночью ПВО уничтожила 7 из 9 баллистических ракет противника.

Офицер отметил, что действительно есть значительные разрушения от попадания и падения обломков сбитых воздушных целей, но подчеркнул, что за цифрами стоит огромная работа тысяч людей Сил обороны, которые ведут противовоздушные бои.

Игнат добавил, что в отражении атаки РФ 28 августа работали и истребители F-16 и в целом все средства, доступные для перехвата воздушных целей.

Спикер ВС ВСУ также указал на недопустимость действий Telegram-канала, который публикует детализированный пролет вражеских ракет в онлайн-режиме.

Предыстория: