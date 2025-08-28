У Путіна назвали смертельний удар по Києву "успішним" і заявили, що хочуть переговорів
Четвер, 28 серпня 2025, 14:21
Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що смертоносний російський удар по Києву в ніч на 28 серпня був "успішним".
Джерело: коментар Пєскова в російських пропагандистських ЗМІ
Деталі: При цьому Пєсков заявив, що Росія, як і раніше начебто "зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу щодо врегулювання української кризи (так у РФ називають війну – УП)".
Реклама:
Він також згадав, що продовжуються удари України по об’єктах російської інфраструктури.
Що передувало:
- В ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.
- Також воїни ГУР МО України 28 серпня 2025 року уразили в Азовському морі ракетний корабель проєкту "Буян-м".
- 16 людей, серед яких 4 дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня. Пошкоджені житлові будинки.