У Путіна назвали смертельний удар по Києву "успішним" і заявили, що хочуть переговорів

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 серпня 2025, 14:21
Зруйнований внаслідок російського удару житловий будинок в Києві. Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що смертоносний російський удар по Києву в ніч на 28 серпня був "успішним".

Джерело: коментар Пєскова в російських пропагандистських ЗМІ

Деталі: При цьому Пєсков заявив, що Росія, як і раніше начебто "зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу щодо врегулювання української кризи (так у РФ називають війну – УП)".

Він також згадав, що продовжуються удари України по об’єктах російської інфраструктури.

Що передувало: 

  • В ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.
  • Також воїни ГУР МО України 28 серпня 2025 року уразили в Азовському морі ракетний корабель проєкту "Буян-м".
  • 16 людей, серед яких 4 дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня. Пошкоджені житлові будинки.

російсько-українська війна
