У Путіна назвали смертельний удар по Києву "успішним" і заявили, що хочуть переговорів

Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков заявив, що смертоносний російський удар по Києву в ніч на 28 серпня був "успішним".

Джерело: коментар Пєскова в російських пропагандистських ЗМІ

Деталі: При цьому Пєсков заявив, що Росія, як і раніше начебто "зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу щодо врегулювання української кризи (так у РФ називають війну – УП)".

Він також згадав, що продовжуються удари України по об’єктах російської інфраструктури.

Що передувало: