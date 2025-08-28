У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров

Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков заявил, что смертоносный российский удар по Киеву в ночь на 28 августа был "успешным".

Источник: комментарий Пескова в российских пропагандистских СМИ

Детали: При этом Песков заявил, что Россия, как и раньше, якобы "сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса (так в РФ называют войну – УП)".

Он также упомянул, что продолжаются удары Украины по объектам российской инфраструктуры.

Что предшествовало: