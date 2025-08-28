Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 августа 2025, 14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву успешным и заявили, что хотят переговоров
Разрушенный в результате российского удара жилой дом в Киеве. Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков заявил, что смертоносный российский удар по Киеву в ночь на 28 августа был "успешным".

Источник: комментарий Пескова в российских пропагандистских СМИ

Детали: При этом Песков заявил, что Россия, как и раньше, якобы "сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса (так в РФ называют войну – УП)".

Реклама:

Он также упомянул, что продолжаются удары Украины по объектам российской инфраструктуры.

Что предшествовало:

  • В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
  • Также воины ГУР МО Украины 28 августа 2025 года поразили в Азовском море ракетный корабль проекта "Буян-М".
  • 16 человек, среди которых 4 детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа. Повреждены жилые дома.

российско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
российско-украинская война
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
Редакция "Радио Свобода" повреждена в результате российского удара по Киеву
Удар по Киеву: зоозащитники рассказали о спасении людей и животных из-под завалов
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: