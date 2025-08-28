У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
Четверг, 28 августа 2025, 14:21
Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков заявил, что смертоносный российский удар по Киеву в ночь на 28 августа был "успешным".
Источник: комментарий Пескова в российских пропагандистских СМИ
Детали: При этом Песков заявил, что Россия, как и раньше, якобы "сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса (так в РФ называют войну – УП)".
Он также упомянул, что продолжаются удары Украины по объектам российской инфраструктуры.
Что предшествовало:
- В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
- Также воины ГУР МО Украины 28 августа 2025 года поразили в Азовском море ракетный корабль проекта "Буян-М".
- 16 человек, среди которых 4 детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа. Повреждены жилые дома.