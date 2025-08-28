Росіяни вдарили по Херсону й Дніпропетровщині: двоє загиблих і поранені

28 серпня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Синельниківський район Дніпропетровської області та обстріляла лікарню у Херсоні, внаслідок чого загинули 49-річний чоловік і 25-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За його словами, удар прийшовся по Маломихайлівській громаді. Ворог вбив 49-річного місцевого мешканця. Ще четверо людей дістали поранення.

Також пошкоджені приватні будинки.

У Херсоні від обстрілу лікарні близько 11:30 постраждала 25-річна жінка.

Пряма мова: "Медики до останнього боролися за життя постраждалої. Але поранення виявилися надто важкими. Мої співчуття рідним і близьким вбитої".

