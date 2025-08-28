Росіяни вдарили по Херсону й Дніпропетровщині: двоє загиблих і поранені
Четвер, 28 серпня 2025, 15:34
28 серпня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Синельниківський район Дніпропетровської області та обстріляла лікарню у Херсоні, внаслідок чого загинули 49-річний чоловік і 25-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Деталі: За його словами, удар прийшовся по Маломихайлівській громаді. Ворог вбив 49-річного місцевого мешканця. Ще четверо людей дістали поранення.
Також пошкоджені приватні будинки.
У Херсоні від обстрілу лікарні близько 11:30 постраждала 25-річна жінка.
Пряма мова: "Медики до останнього боролися за життя постраждалої. Але поранення виявилися надто важкими. Мої співчуття рідним і близьким вбитої".
Передісторія:
- В ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 з них.
- 18 людей, серед яких 4 дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня. Кількість жертв може зрости.