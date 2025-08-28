Россияне ударили по Херсону и Днепропетровской области: двое погибших и раненые

28 августа армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Синельниковский район Днепропетровской области и обстреляла больницу в Херсоне, в результате чего погибли 49-летний мужчина и 25-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: По его словам, удар пришелся по Маломихайловской общине. Враг убил 49-летнего местного жителя. Еще четыре человека получили ранения.

Также повреждены частные дома.

В Херсоне от обстрела больницы около 11:30 пострадала 25-летняя женщина.

Прямая речь: "Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей. Но ранения оказались слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким убитой".

Предыстория: