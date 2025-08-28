Атака РФ на Київ: кількість загиблих збільшилась до 19, під завалами можуть бути ще люди
Кількість загиблих внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня збільшилась до 19, серед яких 4 дітей. Десятки людей отримали поранення.
Джерело: начальник КМВА, Тимур Ткаченко, ДСНС, мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Ткаченка: "19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи".
За даними ДСНС, також відомо про 52 постраждалих людей. Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на 2 локаціях.
Деталі: За його словами, під завалами, як інформують відповідні служби, ще може бути до 10 осіб.
У Дарницькому районі РДА розгорнула штаби на місці атаки для допомоги людям. Фахівці опрацьовують звернення від жителів.
Оновлено: Мер столиці Віталій Кличко повідомив про збільшення постраждалих до 63 людей. У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.
Передісторія:
- Близько 5 години ранку 28 серпня КМВА опублікувала оперативну інформацію про наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ. Повідомлялося про 4 загиблих, серед яких дитина, та близько 20 постраждалих.
- Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали 5-поверхового будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва, під ними ще може бути щонайменше 3 людини.