Атака РФ на Київ: кількість загиблих збільшилась до 19, під завалами можуть бути ще люди

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 серпня 2025, 18:05
Атака РФ на Київ: кількість загиблих збільшилась до 19, під завалами можуть бути ще люди
фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня збільшилась до 19, серед яких 4 дітей. Десятки людей отримали поранення.

Джерело: начальник КМВА, Тимур Ткаченко, ДСНС, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Ткаченка: "19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи".

За даними ДСНС, також відомо про 52 постраждалих людей. Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на 2 локаціях.

 
фото: УП

Деталі: За його словами, під завалами, як інформують відповідні служби, ще може бути до 10 осіб.

У Дарницькому районі РДА розгорнула штаби на місці атаки для допомоги людям. Фахівці опрацьовують звернення від жителів.

Оновлено: Мер столиці Віталій Кличко повідомив про збільшення постраждалих до 63 людей. У стаціонарах міських лікарень перебувають  35 поранених, серед них шестеро дітей.

 

Читайте також: Кияни під обстрілами: чому столиця зволікає з будівництвом укриттів

Передісторія:

