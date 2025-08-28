Атака РФ на Киев: число погибших увеличилось до 19, под завалами могут быть еще люди
Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 19, среди которых 4 детей. Десятки людей получили ранения.
Источник: начальник КМВА Тимур Ткаченко, ГСЧС, мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь Ткаченко: "19 погибших. На месте атаки в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы".
По данным ГСЧС, также известно о 52 пострадавших людях. Чрезвычайники продолжают аварийно-спасательные работы на 2 локациях.
Детали: По его словам, под завалами, как информируют соответствующие службы, еще может быть до 10 человек.
В Дарницком районе РГА оперативно развернула штабы на месте атаки для помощи людям. Специалисты обрабатывают обращения от жителей.
Читайте также: Киевляне под обстрелами: почему столица медлит со строительством укрытий
Предыстория:
- Около 5 часов утра 28 августа КГГА опубликовала оперативную информацию о последствиях комбинированной вражеской атаки на Киев. Сообщалось о 4 погибших, среди которых ребенок, и около 20 пострадавших.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы 5-этажного дома на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, под ними еще может быть не менее 3 человек.