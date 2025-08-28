Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака РФ на Киев: число погибших увеличилось до 19, под завалами могут быть еще люди

Станислав ПогориловЧетверг, 28 августа 2025, 18:05
Атака РФ на Киев: число погибших увеличилось до 19, под завалами могут быть еще люди
фото: ГСЧС

Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 19, среди которых 4 детей. Десятки людей получили ранения.

Источник: начальник КМВА Тимур Ткаченко, ГСЧС, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Ткаченко: "19 погибших. На месте атаки в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы".

Реклама:

По данным ГСЧС, также известно о 52 пострадавших людях. Чрезвычайники продолжают аварийно-спасательные работы на 2 локациях.

 
фото: УП

Детали: По его словам, под завалами, как информируют соответствующие службы, еще может быть до 10 человек.

В Дарницком районе РГА оперативно развернула штабы на месте атаки для помощи людям. Специалисты обрабатывают обращения от жителей.

РЕКЛАМА:
 

Читайте также: Киевляне под обстрелами: почему столица медлит со строительством укрытий

Предыстория:

ракетный ударжертвыКиевроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киеве массовые мероприятия обязали согласовывать с Генштабом – СМИ
Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Госэтнополитики признала связь УПЦ МП с Русской православной церковью
Атака РФ повредила энергообъекты в нескольких областях Украины
Норма о выезде мужчин 18-22 лет на пассажиропоток через границу не повлияла – ГПСУ
"Ваши конечности – по локоть в украинской крови": "Мадьяр" посоветовал Орбану "засунуть в задницу" его санкции
Все новости...
ракетный удар
В результате удара по Киеву пострадала семья: женщина погибла, а ее муж и сын – в больнице
В результате атаки на Киев повреждены книжные магазины и художественные мастерские
В Киеве уже 18 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Последние новости
20:32
Комитет защиты журналистов отреагировал на разрушение офисов СМИ после атак РФ
20:32
Завершилась передача в собственность Белгород-Днестровского порта фирме Продивуса
20:25
Сийярто ответил Сибизи и Сикорскому на критику в отношении "Мадьяра": "Это не наша война!"
20:15
СБУ за четыре дня уничтожила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на $250 млн
20:05
Катар спасет бюджет Египта инвестициями
19:56
В Украине яблоки стоят вдвое дороже, чем в прошлом году
19:53
МИД после массированной атаки призвал усилить давление на РФ и помощи с ПВО
19:49
В Киевской области мужчина до смерти избил собственную мать: ему грозит 10 лет тюрьмы
19:43
Сокращенный график подачи воды ввели в еще 6 населенных пунктах на оккупированной Донетчине
19:37
Опрос: 46% американцев считают, что США недостаточно помогают Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: