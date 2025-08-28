Атака РФ на Киев: число погибших увеличилось до 19, под завалами могут быть еще люди

Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 19, среди которых 4 детей. Десятки людей получили ранения.

Источник: начальник КМВА Тимур Ткаченко, ГСЧС, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Ткаченко: "19 погибших. На месте атаки в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы".

По данным ГСЧС, также известно о 52 пострадавших людях. Чрезвычайники продолжают аварийно-спасательные работы на 2 локациях.

Детали: По его словам, под завалами, как информируют соответствующие службы, еще может быть до 10 человек.

В Дарницком районе РГА оперативно развернула штабы на месте атаки для помощи людям. Специалисты обрабатывают обращения от жителей.

Предыстория: