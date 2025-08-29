Президенти України і Польщі узгодили позиції "напередодні великих дипломатичних подій"

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким під час якої сторони узгодили спільні дипломатичні позицій "напередодні великих дипломатичних подій".

Джерело: Зеленський в соцмережах

Деталі: Глава держави подякував польському колезі за проведення зустрічі, назвавши її "цінною можливістю синхронізувати позиції напередодні великих дипломатичних подій".

Пряма мова: "Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції є дієвими та мають залишатися на столі. Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь".

Деталі: Зеленський наголосив, що постійна координація між Києвом та Варшавою є вкрай важливою для того, аби "єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні".

Окремо президент України подякував президенту Польщі, а також прем’єрці Данії Метте Фредеріксен, президентові Литви Гітанасу Науседі, президентові Естонії Алару Карісу та президентові Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та співчуття у зв’язку з російським ударом по Україні вночі 28 серпня.

