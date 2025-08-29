Все разделы
Президенты Украины и Польши согласовали позиции "накануне больших дипломатических событий"

Иван ДьяконовПятница, 29 августа 2025, 02:47
Президенты Украины и Польши согласовали позиции накануне больших дипломатических событий
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким во время которой стороны согласовали совместные дипломатические позиций "накануне больших дипломатических событий".

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Глава государства поблагодарил польского коллегу за проведение встречи, назвав ее "ценной возможностью синхронизировать позиции накануне крупных дипломатических событий".

Прямая речь: "Наша сила – в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции являются действенными и должны оставаться на столе. Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ".

Детали: Зеленский отметил, что постоянная координация между Киевом и Варшавой является крайне важной для того, чтобы "единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне".

Отдельно президент Украины поблагодарил президента Польши, а также премьера Дании Метте Фредериксен, президента Литвы Гитанаса Науседи, президента Эстонии Алара Кариса и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и соболезнования в связи с российским ударом по Украине ночью 28 августа.

Предыстория:

  • В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по территории Украины 598 ударными БпЛА и 31 ракетами воздушного и наземного базирования.
  • 23 человека погибли в результате российского удара по Киеву, среди них четыре ребенка. По меньшей мере 63 человека получили ранения.

ЗеленскийПольша
