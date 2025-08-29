Посольство США в Україні засудило російські удари: вбивства повинні припинитися
П'ятниця, 29 серпня 2025, 06:23
Посольство США в Україні засудило російську атаку по Києву в ніч на 28 серпня. Дипломати закликали Росію негайно припинити удари по цивільних об’єктах.
Джерело: заява Посольства США в соцмережі Х
Дослівно: "Удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, Президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення".
Передісторія:
- Вночі 28 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України. Внаслідок атаки в Києві загинули 23 людини, серед них чотири дитини. Щонайменше 63 людини отримали поранення.
- 29 серпня у Києві та області оголосили Днем жалоби за загиблими через російську атаку.
- Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".