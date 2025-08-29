Посольство США в Україні засудило російські удари: вбивства повинні припинитися

Посольство США в Україні засудило російську атаку по Києву в ніч на 28 серпня. Дипломати закликали Росію негайно припинити удари по цивільних об’єктах.

Джерело: заява Посольства США в соцмережі Х

Дослівно: "Удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, Президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення".

Передісторія: