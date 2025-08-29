Посольство США в Украине осудило российские удары: убийства должны прекратиться

Посольство США в Украине осудило российскую атаку по Киеву в ночь на 28 августа. Дипломаты призвали Россию немедленно прекратить удары по гражданским объектам.

Источник: заявление Посольства США в соцсети Х

Дословно: "Удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Что касается этой войны, Президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, а обе стороны должны приложить усилия для достижения переговорного решения.".

Предыстория: