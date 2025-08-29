Посольство США в Украине осудило российские удары: убийства должны прекратиться
Пятница, 29 августа 2025, 06:23
Посольство США в Украине осудило российскую атаку по Киеву в ночь на 28 августа. Дипломаты призвали Россию немедленно прекратить удары по гражданским объектам.
Источник: заявление Посольства США в соцсети Х
Дословно: "Удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Что касается этой войны, Президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, а обе стороны должны приложить усилия для достижения переговорного решения.".
Предыстория:
- Ночью 28 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. В результате атаки в Киеве погибли 23 человека, среди них четыре ребенка. По меньшей мере 63 человека получили ранения.
- 29 августа в Киеве и области объявили Днем траура по погибшим из-за российской атаки.
- Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".