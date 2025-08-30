Усі розділи
Росія здійснює масовану дронову атаку на Україну: працює ППО

Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 00:05
Росія здійснює масовану дронову атаку на Україну: працює ППО
мапа: alerts.in.ua

У ніч проти 30 серпня російські окупаційні війська масовано атакують Україну ударними безпілотниками. У більшості регіонів оголошено повітряну тривогу, в низці областей пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація

Деталі: За повідомленнями Повітряних сил, у небі зафіксовано велика кількість російських ударних дронів. У низці областей пролунали вибухи, триває робота систем протиповітряної оборони.

Влада закликає громадян негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

