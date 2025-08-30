Россия осуществляет массированную дроновую атаку на Украину: работает ПВО
В ночь на 30 августа российские оккупационные войска массированно атакуют Украину ударными беспилотниками. В большинстве регионов объявлена воздушная тревога, в ряде областей раздались взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская городская военная администрация
Детали: По сообщениям Воздушных сил, в небе зафиксировано большое количество российских ударных дронов. В ряде областей прогремели взрывы, продолжается работа систем противовоздушной обороны.
Власти призывают граждан немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Обновлено: По состоянию на 03:04 российские дроны достигли запада Украины. Воздушная тревога объявлена во всех области кроме Одесской, Херсонской и Закарпатской.