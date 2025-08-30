Все разделы
Россия осуществляет массированную дроновую атаку на Украину: работает ПВО

Иван ДьяконовСуббота, 30 августа 2025, 00:05
Россия осуществляет массированную дроновую атаку на Украину: работает ПВО
карта: alerts.in.ua

В ночь на 30 августа российские оккупационные войска массированно атакуют Украину ударными беспилотниками. В большинстве регионов объявлена воздушная тревога, в ряде областей раздались взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская городская военная администрация

Детали: По сообщениям Воздушных сил, в небе зафиксировано большое количество российских ударных дронов. В ряде областей прогремели взрывы, продолжается работа систем противовоздушной обороны.

Власти призывают граждан немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Обновлено: По состоянию на 03:04 российские дроны достигли запада Украины. Воздушная тревога объявлена во всех области кроме Одесской, Херсонской и Закарпатской.

