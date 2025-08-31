Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Федоров про атаки на Запоріжжя та область: загинула людина, 37 поранених

Ольга Глущенко Неділя, 31 серпня 2025, 07:52
Федоров про атаки на Запоріжжя та область: загинула людина, 37 поранених
фото: ЗОВА

Одна людина загинула, 37 дістали поранень внаслідок атак росіян на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, упродовж доби окупанти завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.

Реклама:

Ворог завдав 10 ракетних ударів по Запоріжжю.

Окупаційні російські війська здійснили 5 авіаційних ударів по Комишувасі, Білогірʼю, Малинівці.

2 обстріли з РСЗВ накрили Плавні, Чарівне.

РЕКЛАМА:

286 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку,  Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Васинівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку, Новопавлівку, Долинку.

88 артилерійських ударів росіяни завдали по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Нагадаємо: Вночі 30 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні дрони та ракети.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34, одна людина загинула.

Запорізька областьросійсько-українська війнабезпілотникиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
відеоПутін прилетів з тривалим візитом до Китаю
"Нобелівські амбіції" і тарифи розсварили Трампа з прем’єром Індії – NYT
Біля Добропілля ЗСУ відсікли "клешні" росіян, групи окупантів відрізані – ОСУВ "Дніпро"
У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років
Усі новини...
Запорізька область
Росіяни атакували Малокатеринівку на Запоріжжі: постраждала однорічна дитина – ОВА
Відклали гвинтівки і прийняли ближній бій: ССО розповіли, як снайпери відбили штурм ворога
Росіяни вранці вдарили по Запорізькій області: постраждали три людини
Останні новини
10:07
Угорщина заявила, що ЄК проігнорувала скаргу на удари по "Дружбі"
10:07
Потенційна чи реальна загроза? Науковці пояснили, чи здатна підгоріла їжа спричинити рак
09:51
подкастУдари по російських НПЗ, Степногірськ і Серебрянське лісництво, ракети ERAM – головне про війну за тиждень
09:43
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
09:26
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
09:15
У Німеччині учасники маршу побилися з поліцією, є постраждалі
09:04
ПС: Росія атакувала 142 безпілотниками, є влучання та падіння у 16 локаціях
08:42
текстЯк донька індонезійського Котляревського зібрала перший мітинг на підтримку України в Індонезії та почала досліджувати тему кримських татар
08:40
відеоПутін прилетів з тривалим візитом до Китаю
08:26
фото, відеоРосіяни масовано атакували Одещину, є поранена та руйнування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: