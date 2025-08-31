Федоров про атаки на Запоріжжя та область: загинула людина, 37 поранених

Одна людина загинула, 37 дістали поранень внаслідок атак росіян на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, упродовж доби окупанти завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.

Ворог завдав 10 ракетних ударів по Запоріжжю.

Окупаційні російські війська здійснили 5 авіаційних ударів по Комишувасі, Білогірʼю, Малинівці.

2 обстріли з РСЗВ накрили Плавні, Чарівне.

286 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Васинівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку, Новопавлівку, Долинку.

88 артилерійських ударів росіяни завдали по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Нагадаємо: Вночі 30 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні дрони та ракети.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34, одна людина загинула.