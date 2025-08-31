Все разделы
Федоров про атаки на Запоріжжя та область: загинула людина, 37 поранених

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 07:52
фото: ЗОВА
фото: ЗОВА

Один человек погиб, 37 получили ранения в результате атак россиян на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, за сутки кафиры нанесли 391 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Враг нанес 10 ракетных ударов по Запорожью.

Оккупационные российские войска совершили 5 авиационных ударов по Камышевасу, Белогорью, Малиновке.

2 обстрела из РСЗО накрыли Плавное, Чаривне.

286 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Красноднепровку, Плавные, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Васиновку, Малую Токмачку, Чаривне, Преображенку, Новопавловку, Долинку.

88 артиллерийских ударов россияне нанесли по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Напомним: Ночью 30 августа российские войска осуществили массированную атаку на Запорожье, применив ударные дроны и ракеты.

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Запорожье возросло до 34, один человек погиб.

Запорожская областьроссийско-украинская войнабеспилотникиракетный удар
