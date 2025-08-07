Трамп заявив про "хороші шанси на зустріч з Путіним дуже скоро"
Президент США Дональд Трамп заявив, що "є хороші шанси на зустріч" із правителем Росії Володимиром Путіним найближчим часом.
Джерело: Трамп під час брифінгу в Білому домі
Пряма мова Трампа: "Ми вирішили, що сьогодні у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро.
Не можу вам сказати точно, я був розчарований раніше, але ми допомогли вирішити п'ять воєн".
Деталі: Разом з тим Трамп сказав, що зустріч його спецпосланця Віткоффа з Путіним в Кремлі пройшла "дуже добре", але він не може назвати її "проривом".
Також Трамп сказав, що є "хороша перспектива" того, що погодяться на зустріч президент України Володимир Зеленський і Путін.
Трамп вчергове повторив про те, що на війні Росії проти України "гинуть тисячі людей", і "що якби він був президентом", ця війна не розпочалася б.
Що передувало:
- Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
- Трамп назвав зустріч "продуктивною.
- У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
- Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.