Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив про "хороші шанси на зустріч з Путіним дуже скоро"

Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 00:52
Трамп заявив про хороші шанси на зустріч з Путіним дуже скоро
Дональд Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що "є хороші шанси на зустріч" із правителем Росії Володимиром Путіним найближчим часом.

Джерело: Трамп під час брифінгу в Білому домі

Пряма мова Трампа: "Ми вирішили, що сьогодні у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро.

Реклама:

Не можу вам сказати точно, я був розчарований раніше, але ми допомогли вирішити п'ять воєн".

Деталі: Разом з тим Трамп сказав, що зустріч його спецпосланця Віткоффа з Путіним в Кремлі пройшла "дуже добре", але він не може назвати її "проривом".

Також Трамп сказав, що є "хороша перспектива" того, що погодяться на зустріч президент України Володимир Зеленський і Путін.

РЕКЛАМА:

Трамп вчергове повторив про те, що на війні Росії проти України "гинуть тисячі людей", і "що якби він був президентом", ця війна не розпочалася б.

Що передувало: 

  • Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп назвав зустріч "продуктивною.
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
  • Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

ТрампПутінросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT: Трамп має намір провести зустріч із Путіним наступного тижня
ОновленоОбстріли Дніпропетровщини: кількість загиблих зросла до чотирьох
відеоОприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров називає збігом виїзд сімʼї за кордон на автівці дружини депутата Христенка 
Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
Усі новини...
Трамп
CNN: Провести зустріч Путіна і Трампа вже наступного тижня буде складно
Зеленський розповів про розмову з Трампом та європейськими лідерами
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
Останні новини
00:52
Трамп заявив про "хороші шанси на зустріч з Путіним дуже скоро"
00:24
Ворожі обстріли Сумщини: поранений чоловік, багато пошкоджень
00:10
У Навроцького розповіли, як він бачить анонсовані зміни до Конституції Польщі
23:53
Прокуратура вимагає знести ресторан у парку Шевченка в Києві та повернути землю громаді
23:38
CNN: Провести зустріч Путіна і Трампа вже наступного тижня буде складно
23:15
Фази, глибина і тривалість: яким має бути здоровий сон у різному віці
23:08
ЄС обурений тюремним вироком журналістці за ляпас поліцейському в Грузії
22:50
На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб
22:40
На Донеччині загинула співробітниця "Укрпошти" внаслідок ворожого обстрілу
22:16
У Пакистані знайшли чоловіка, який зник 28 років тому: його тіло виявили у танучому льодовику
Усі новини...
Реклама:
Реклама: