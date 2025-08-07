Трамп заявив про "хороші шанси на зустріч з Путіним дуже скоро"

Президент США Дональд Трамп заявив, що "є хороші шанси на зустріч" із правителем Росії Володимиром Путіним найближчим часом.

Джерело: Трамп під час брифінгу в Білому домі

Пряма мова Трампа: "Ми вирішили, що сьогодні у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро.

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Не можу вам сказати точно, я був розчарований раніше, але ми допомогли вирішити п'ять воєн".

Деталі: Разом з тим Трамп сказав, що зустріч його спецпосланця Віткоффа з Путіним в Кремлі пройшла "дуже добре", але він не може назвати її "проривом".

Також Трамп сказав, що є "хороша перспектива" того, що погодяться на зустріч президент України Володимир Зеленський і Путін.

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Трамп вчергове повторив про те, що на війні Росії проти України "гинуть тисячі людей", і "що якби він був президентом", ця війна не розпочалася б.

Що передувало: