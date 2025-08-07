Очільник САП: Не було гарантій, що за порадою СБУ в детективів не почнуть "розряджати ріжки"

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 2 серпня антикорупційні органи попередили главу держави про проведення обшуків у Національній гвардії задля уникнення звинувачень у "підіграванні ворогу".

Джерело: керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю ZN.ua

Деталі: Клименко пояснює, що антикорупційники не доповідали президенту, слово "доповідь" було вжито в комунікації ОП. Водночас НАБУ і САП оперативно поінформували Зеленського про викриття корупційної схеми при закупівлі дронів та РЕБ.

Реклама:

Пряма мова: "Щодо причин зустрічі з президентом: після затримання народного депутата, низки підприємців та керівників військових райадміністрацій нам необхідно було проводити обшуки в Нацгвардії. Під підозрою наразі тільки керівник військової частини, водночас перевіряються дії більшої кількості нацгвардійців. От тільки коли НАБУ займається Нацгвардією, офіційні посадові особи держави цілеспрямовано звинувачують нас у роботі на Кремль без жодних доказів. До того ж у нас не було гарантій, що ніхто не послухав публічної поради голови Служби безпеки про те, що в набушників, які приходять із обшуком, можна "розряджати два ріжки".

Деталі: На уточнююче запитання, чи діяли вони "на випередження, щоб узяти президента в союзники", керівник САП відповів: "Так, або принаймні забрати право на незнання. Але тільки після того, як відбулося затримання депутата, коли ми фактично контролювали передачу коштів, керівник НАБУ повідомив президента як верховного головнокомандувача про те, що така ситуація сталася і що ми обшукуватимемо Нацгвардію. Після цього президент запросив нас на офіційну зустріч. Тобто ніхто нікого не інформував до реалізації".

Нагадаємо: На брифінгу в Офісі генпрокурора 22 липня очільник СБУ Василь Малюк емоційно розкритикував обшуки НАБУ в командувача Нацгвардії Олександра Півненка. "І (до нього) просто прийшли, і коли йому доповідали з фронта (сказали): "Е, телефончик сюда". Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити".