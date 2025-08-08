"Таємниця слідства": В СБУ підтвердили надання Кривоносу матеріалів про затриманих працівників НАБУ

Служба безпеки України заявила, що надала директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу окремі матеріали, які підтверджують підозри 2-м затриманим працівникам НАБУ, але вони становлять "таємницю слідства".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ. Весь масив доказової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами".

Деталі: В СБУ пояснили, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства.

"Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом. Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів", - говориться у повідомленні.

Також в СБУ прокоментували заяви про нібито "тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи".

"Жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов", - зазначили у відомстві.

В СБУ, крім того, заперечили, що "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена".

"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)", - кажуть в СБУ.

Перед цим директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомив, що отримав від Служби безпеки України матеріали по одному із співробітників НАБУ, якому вручили підозру щодо державної зради, однак у нього немає дозволу їх розголошувати.

Він наголосив, що буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали, надані СБУ.

