"Таємниця слідства": В СБУ підтвердили надання Кривоносу матеріалів про затриманих працівників НАБУ
Служба безпеки України заявила, що надала директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу окремі матеріали, які підтверджують підозри 2-м затриманим працівникам НАБУ, але вони становлять "таємницю слідства".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ. Весь масив доказової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами".
Деталі: В СБУ пояснили, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства.
"Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом. Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів", - говориться у повідомленні.
Також в СБУ прокоментували заяви про нібито "тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи".
"Жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов", - зазначили у відомстві.
В СБУ, крім того, заперечили, що "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена".
"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)", - кажуть в СБУ.
Перед цим директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомив, що отримав від Служби безпеки України матеріали по одному із співробітників НАБУ, якому вручили підозру щодо державної зради, однак у нього немає дозволу їх розголошувати.
Він наголосив, що буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали, надані СБУ.
Що було раніше:
- НАБУ заявляло, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводили в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.
- Зокрема, був затриманий один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов.
- В СБУ наполягали, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором".
- Згодом Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.