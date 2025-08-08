Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Таємниця слідства": В СБУ підтвердили надання Кривоносу матеріалів про затриманих працівників НАБУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 8 серпня 2025, 15:22
Таємниця слідства: В СБУ підтвердили надання Кривоносу матеріалів про затриманих працівників НАБУ
фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що надала директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу окремі матеріали, які підтверджують підозри 2-м затриманим працівникам НАБУ, але вони становлять "таємницю слідства".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ. Весь масив доказової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами".

Реклама:

Деталі: В СБУ пояснили, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства.

"Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом. Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів", - говориться у повідомленні.

Також в СБУ прокоментували заяви про нібито "тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи".

РЕКЛАМА:

"Жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов", - зазначили у відомстві.

В СБУ, крім того, заперечили, що "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена".

"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)", - кажуть в СБУ.

Перед цим директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомив, що отримав від Служби безпеки України матеріали по одному із співробітників НАБУ, якому вручили підозру щодо державної зради, однак у нього немає дозволу їх розголошувати.

Він наголосив, що буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали, надані СБУ.

Знати більше:

"Вночі б'ють росіяни. Вдень – свої". Чому президент Зеленський вирішив не перемагати корупцію, а перемогти борців з корупцією?

Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ

Що було раніше:

  • НАБУ заявляло, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводили в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією
  • Зокрема, був затриманий один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов.
  • В СБУ наполягали, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором".
  • Згодом Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

СБУНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Лукашенко відповів на запитання про наступний термін "президента" і згадав Трампа
фотоУ Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
Кабмін затвердив макропрогноз для України з двома сценаріями: що передбачають
Туск вважає можливою "заморозку" у війні РФ проти України
На Волині натовп напав на автомобіль ТЦК, коли військові перевіряли документи місцевого чоловіка
Кривонос заявив, що отримав від СБУ "секретний" матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ
Усі новини...
СБУ
Кривонос заявив, що отримав від СБУ "секретний" матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ
Очільник САП: Не було гарантій, що за порадою СБУ в детективів не почнуть "розряджати ріжки"
СБУ намагається отримати свідчення Христенка на детективів НАБУ, депутат заявляє про "загрози життю" 
Останні новини
16:04
Мають схожий ефект: вчені визначили вплив вербального та фізичного насильства на дітей
15:52
Лукашенко відповів на запитання про наступний термін "президента" і згадав Трампа
15:39
Пекін відповів на погрозу мит Трампа за імпорт російської нафти
15:39
НСЗУ: Деякі лікарні мають повернути понад мільярд гривень через недостовірні дані щодо операцій
15:34
Ф’ючерси на золото у США встановили рекорд після мит Трампа
15:22
"Таємниця слідства": В СБУ підтвердили надання Кривоносу матеріалів про затриманих працівників НАБУ
15:04
Пекарня в Києві, де працюють люди з ментальною інвалідністю, на межі закриття
14:59
ФРН блокує експорт зброї, яку можуть застосувати в секторі Гази
14:56
ВООЗ: В Україні 82% домогосподарств мають труднощі з доступом до ліків
14:44
Щит проти FPV-дронів. Чи встигає український РЕБ за розвитком безпілотників?
Усі новини...
Реклама:
Реклама: