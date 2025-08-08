Кривонос заявив, що отримав від СБУ "секретний" матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомив, що отримав від Служби безпеки України матеріали по одному із співробітників НАБУ, якому вручили підозру щодо державної зради, однак у нього немає дозволу їх розголошувати.
Джерело: брифінг керівників НАБУ і САП у "Media Center Ukraine"
Пряма мова Кривоноса: "Двоє співробітників знаходяться під вартою, не тільки під слідством, у нас ще троє співробітників, їм повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортних пригод, зараз слідство триває. А двоє співробітників перебувають під вартою за звинуваченням у державній зраді.
Як я вже раніше комунікував, одразу було розпочато два внутрішніх службових розслідування в Національному антикорупційному бюро, і мною направлено звернення до Служби безпеки України з проханням надати матеріали, які підтверджують, докази, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу. Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист із Служби безпеки України, але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічно".
Деталі: Директор НАБУ зазначив, що чекає на відповідь від СБУ щодо ще одного співробітника і буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали, які надасть СБУ.
"Я точно буду звертатися за додатковими матеріалами, чекаю відповідь по іншому співробітнику. Я точно буду просити дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надані. Тому що не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, колективу Бюро і міжнародних партнерів, а також просив би Службу безпеки для того, щоб вони опублікували всі наявні матеріали по обох співробітниках у публічному доступі", - сказав Кривонос.
Що було раніше:
- НАБУ заявляло, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводили в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.
- Зокрема, був затриманий один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов.
- В СБУ наполягали, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором".
- Згодом Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.