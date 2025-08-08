Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кривонос заявив, що отримав від СБУ "секретний" матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 8 серпня 2025, 12:22
Кривонос заявив, що отримав від СБУ секретний матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ
Семен Кривонос, фото: скриншот

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос повідомив, що отримав від Служби безпеки України матеріали по одному із співробітників НАБУ, якому вручили підозру щодо державної зради, однак у нього немає дозволу їх розголошувати.

Джерело: брифінг керівників НАБУ і САП у "Media Center Ukraine"

Пряма мова Кривоноса: "Двоє співробітників знаходяться під вартою, не тільки під слідством, у нас ще троє співробітників, їм повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортних пригод, зараз слідство триває. А двоє співробітників перебувають під вартою за звинуваченням у державній зраді.

Реклама:

Як я вже раніше комунікував, одразу було розпочато два внутрішніх службових розслідування в Національному антикорупційному бюро, і мною направлено звернення до Служби безпеки України з проханням надати матеріали, які підтверджують, докази, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу. Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист із Служби безпеки України, але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічно".

Деталі: Директор НАБУ зазначив, що чекає на відповідь від СБУ щодо ще одного співробітника і буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали, які надасть СБУ.

"Я точно буду звертатися за додатковими матеріалами, чекаю відповідь по іншому співробітнику. Я точно буду просити дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надані. Тому що не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, колективу Бюро і міжнародних партнерів, а також просив би Службу безпеки для того, щоб вони опублікували всі наявні матеріали по обох співробітниках у публічному доступі", - сказав Кривонос.

РЕКЛАМА:

Знати більше:

"Вночі б'ють росіяни. Вдень – свої". Чому президент Зеленський вирішив не перемагати корупцію, а перемогти борців з корупцією?

Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ

Що було раніше:

  • НАБУ заявляло, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводили в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією
  • Зокрема, був затриманий один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов.
  • В СБУ наполягали, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором".
  • Згодом Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

НАБУСБУКривонос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кривонос заявив, що отримав від СБУ "секретний" матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ
фото Прикордонники спіймали чоловіка, який хотів втекти з країни на параплані
Рейтинг уряду Мерца в Німеччині впав до рекордно низького рівня – опитування
Держдеп про можливу зустріч Трампа з Путіним: Це питання не довіри, а дій
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
фото, відео, доповненоАрмія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, троє постраждалих
Усі новини...
НАБУ
Наступним кроком тиску може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП – Кривонос і Клименко
Як і чому в Україні не ловили на корупції топпосадовців і суддів до створення антикорупційних органів 
Які законодавчі зміни потрібні для реального посилення НАБУ
Останні новини
13:02
Туск вважає можливою "заморозку" у війні РФ проти України
12:54
Український безпілотник уразив радар до новітнього ЗРК росіян С-500 – "Кіберборошно"
12:47
На Волині натовп напав на автомобіль ТЦК, коли військові перевіряли документи місцевого чоловіка
12:36
На Одещині група людей зв'язала підлітка і катувала на камеру: поліція веде розслідування
12:35
Укрзалізниця намагається реструктуризувати борг на мільярд доларів
12:31
Наступним кроком тиску може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП – Кривонос і Клименко
12:22
Кривонос заявив, що отримав від СБУ "секретний" матеріал щодо одного затриманого співробітника НАБУ
12:15
УЄФА виплатив понад 10 мільйонів євро російським клубам з 2022 року
12:08
Продажі PlayStation 5 перевищили 80 мільйонів: Sony наближається до рекордів минулих поколінь
11:54
У Києві побільшало госпіталізованих пацієнтів із COVID-19: у лікарнях вже 24 дитини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: