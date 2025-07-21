В СБУ стверджують, що не отримували доступ до даних про спецоперації НАБУ та САП

Служба безпеки України заявляє, що 21 липня розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, та наполягає на законності своїх дій.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому.

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Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними.

Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором".

Деталі: В СБУ стверджують, що все відбувається "виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю".

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Що передувало: Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 21 липня про перевірку СБУ. У відомстві заявили, що перевірка відбувається без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

НАБУ заявило, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводить в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.