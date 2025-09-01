У Києві та Львові вшановують пам'ять Парубія
Понеділок, 1 вересня 2025, 19:18
У Києві та Львові зібралися люди аби вшанувати пам’ять та попрощатися із убитим колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
Джерело: трансляція "Суспільного", журналіст "Української правди"
Деталі: На Майдані Незалежності в Києві проходить вечір прощання. Люди прийшли вшанувати пам'ять колишнього голови Верховної Ради та нардепа.
Реклама:
На вшануванні на Майдані присутні соратники Парубія по ЄС та депутати інших фракцій парламенту. Також представники Меджлісу кримськотатарського народу і звільнений з полону ексмер Херсона Володимир Миколаєнко.
Водночас у Львові у соборі Святого Юра о 19:00 розпочався парастас. 2 вересня, о 12:00 у цьому ж соборі відбудеться чин похорону. Поховають Парубія на Личаківському кладовищі.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
- Журналісти "Радіо Свобода" дізнались, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.