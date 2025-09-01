У Києві та Львові вшановують пам'ять Парубія

скриншот з трансляції "суспільного" зі львова

У Києві та Львові зібралися люди аби вшанувати пам’ять та попрощатися із убитим колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Джерело: трансляція "Суспільного", журналіст "Української правди"

Деталі: На Майдані Незалежності в Києві проходить вечір прощання. Люди прийшли вшанувати пам'ять колишнього голови Верховної Ради та нардепа.

Реклама:

На вшануванні на Майдані присутні соратники Парубія по ЄС та депутати інших фракцій парламенту. Також представники Меджлісу кримськотатарського народу і звільнений з полону ексмер Херсона Володимир Миколаєнко.

Вечір пам'яті в Києві фото - євген будерацький, УП

Вечір пам'яті в Києві ФОТО - ЄВГЕН БУДЕРАЦЬКИЙ, УП

Водночас у Львові у соборі Святого Юра о 19:00 розпочався парастас. 2 вересня, о 12:00 у цьому ж соборі відбудеться чин похорону. Поховають Парубія на Личаківському кладовищі.

Передісторія:

РЕКЛАМА: