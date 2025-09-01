Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та Львові вшановують пам'ять Парубія

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 вересня 2025, 19:18
У Києві та Львові вшановують пам'ять Парубія
скриншот з трансляції "суспільного" зі львова

У Києві та Львові зібралися люди аби вшанувати пам’ять та попрощатися із убитим колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Джерело: трансляція "Суспільного", журналіст "Української правди"

Деталі: На Майдані Незалежності в Києві проходить вечір прощання. Люди прийшли вшанувати пам'ять колишнього голови Верховної Ради та нардепа.

Реклама:

На вшануванні на Майдані присутні соратники Парубія по ЄС та депутати інших фракцій парламенту. Також представники Меджлісу кримськотатарського народу і звільнений з полону ексмер Херсона Володимир Миколаєнко.

 
Вечір пам'яті в Києві
фото - євген будерацький, УП
 
Вечір пам'яті в Києві
ФОТО - ЄВГЕН БУДЕРАЦЬКИЙ, УП

Водночас у Львові у соборі Святого Юра о 19:00 розпочався парастас. 2 вересня, о 12:00 у цьому ж соборі відбудеться чин похорону. Поховають Парубія на Личаківському кладовищі.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
  • Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
  • На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
  • Журналісти "Радіо Свобода" дізнались, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.

ПарубійКиївЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
Справу про загибель людей біля укриття в Києві відправили на новий розгляд: вирок охоронцю скасували
відеоСили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 
Усі новини...
Парубій
ЗМІ: Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про контакти з РФ
Вбивство Парубія: Слідчі розповіли про особу підозрюваного та версії
Поліція каже про слід РФ у вбивстві Парубія, показали фото затримання підозрюваного
Останні новини
06:27
У Судані щонайменше 1000 людей загинули внаслідок зсуву грунту
05:57
Кім Чен Ин вирушив до Пекіна на військовий парад на бронепоїзді
05:50
тенісКостюк не впоралася з Муховою в боротьбі за чвертьфінал US Open
05:13
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей, щонайменше 2800 поранені
04:48
фотоРосіяни атакували безпілотниками Білу Церкву: є загиблий і поранені
03:05
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
02:41
На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА
02:22
Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент
01:46
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
01:22
Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: