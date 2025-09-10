Усі розділи
Повітряні сили знешкодили 413 цілей, але є влучання на 17 локаціях

Ірина БалачукСереда, 10 вересня 2025, 09:31
Повітряні сили знешкодили 413 цілей, але є влучання на 17 локаціях
Наслідки російського удару по Житомирщині. Фото ДСНС

Від вечора 9 вересня російські окупанти атакували Україну 415 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів та 43-ма ракетами наземного, повітряного, морського базування, 413 цілей вдалося знешкодити, але є 16 ракет і 21 дрон влучили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей: 386 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів; 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69). Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях".

Деталі: Зазначається, що щонайменше 8 російських дронів вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Загалом загарбники запустили по Україні 42 крилатих/авіаційних ракети Х-101/Калібр/Х-59(69) та 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23. Серед тих 415-ти дронів, якими атакували окупанти, було понад 250 "Шахедів".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.

Про наслідки російської атаки читайте тут. 

