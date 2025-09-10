Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы обезвредили 413 целей, но есть попадания на 17 локациях

Ирина БалачукСреда, 10 сентября 2025, 09:31
Воздушные силы обезвредили 413 целей, но есть попадания на 17 локациях
Последствия российского удара по Житомирской области. Фото ГСЧС

С вечера 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 415 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, а также 43 ракетами наземного, воздушного и морского базирования. 413 целей удалось обезвредить, но 16 ракет и 21 дрон попали в цель.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей: 386 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов; 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69). Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях".

Реклама:

Детали: Отмечается, что по меньшей мере 8 российских дронов вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

В общем захватчики запустили по Украине 42 крылатых/авиационных ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) и 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23. Среди тех 415 дронов, которыми атаковали оккупанты, было более 250 "Шахедов".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.

РЕКЛАМА:

О последствиях российской атаки читайте здесь.

беспилотникиракетный ударВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
беспилотники
В Польше рассказали о состоянии энергетической инфраструктуры после налета дронов РФ
В Польше нашли первый из сбитых ночью российских БПЛА
Погибший, раненые, разрушена швейная фабрика, повреждены дома и автомобили – последствия российской атаки
Последние новости
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
Все новости...
Реклама:
Реклама: