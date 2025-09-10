Воздушные силы обезвредили 413 целей, но есть попадания на 17 локациях
С вечера 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 415 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, а также 43 ракетами наземного, воздушного и морского базирования. 413 целей удалось обезвредить, но 16 ракет и 21 дрон попали в цель.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей: 386 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов; 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69). Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях".
Детали: Отмечается, что по меньшей мере 8 российских дронов вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.
В общем захватчики запустили по Украине 42 крылатых/авиационных ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) и 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23. Среди тех 415 дронов, которыми атаковали оккупанты, было более 250 "Шахедов".
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.
