Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збройні сили Польщі заявили про "акт агресії" Росії і про збиті БпЛА

Ірина БалачукСереда, 10 вересня 2025, 07:44
Збройні сили Польщі заявили про акт агресії Росії і про збиті БпЛА
Дрон типу "Шахед". Ілюстрація Getty images

Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір Польщі порушили саме російські безпілотники, командування назвало це актом агресії.

Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х

Дослівно з повідомлення: "Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що за наказом оперативного командувача Збройних Сил "негайно розпочали оборонні процедури".

"Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів", – йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі наголосили, що вони моніторять поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються "в повній готовності до подальших дій".

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. 
  • Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
  • В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома. Повідомлялося, що в повітря піднімали не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності привели наземні сили ППО.
  • Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

ПольщаРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
відеоНа Волині з українського винищувача впала ракета на житловий будинок – ЗМІ
У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
Усі новини...
Польща
Туск після нальоту дронів РФ на Польщу заявив, що причин для паніки немає
На житловий будинок у Польщі впав безпілотник
Пропаганда РФ намагається перекласти вину на Україну за дрони над Польщею – ЦПД
Останні новини
07:47
ЗСУ знешкодили ще 890 окупантів за добу
07:34
У Німеччині кажуть про потребу збільшити кількість активних військових на 100 тисяч – ЗМІ
07:17
фото Росіяни вдарили по Сумах: вирує пожежа
06:43
В РФ заявили, що в нафтоналивному порту "Приморськ" горіло судно через атаку безпілотників
05:57
У США сенатори готують законопроєкт, яким визнають Росію та Білорусь спонсорами тероризму
05:12
Польща закрила кордон із Білорусією
04:46
Ірландія заявила, що не поїде на "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль
03:59
FT: США закликають G7 ввести високі тарифи для Китаю та Індії через закупівлю нафти в Росії
02:46
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
01:56
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: