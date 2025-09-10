Збройні сили Польщі заявили про "акт агресії" Росії і про збиті БпЛА

Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір Польщі порушили саме російські безпілотники, командування назвало це актом агресії.

Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х

Дослівно з повідомлення: "Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян".

Деталі: Зазначається, що за наказом оперативного командувача Збройних Сил "негайно розпочали оборонні процедури".

"Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів", – йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі наголосили, що вони моніторять поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються "в повній готовності до подальших дій".

Передісторія: