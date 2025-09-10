Збройні сили Польщі заявили про "акт агресії" Росії і про збиті БпЛА
Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір Польщі порушили саме російські безпілотники, командування назвало це актом агресії.
Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х
Дослівно з повідомлення: "Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян".
Деталі: Зазначається, що за наказом оперативного командувача Збройних Сил "негайно розпочали оборонні процедури".
"Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів", – йдеться у повідомленні.
В Оперативному командуванні ЗС Польщі наголосили, що вони моніторять поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються "в повній готовності до подальших дій".
Передісторія:
- Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.
- Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
- В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
- Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома. Повідомлялося, що в повітря піднімали не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності привели наземні сили ППО.
- Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.