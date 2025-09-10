Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу не внесли 20 млн грн застави

Анастасія ПроцСереда, 10 вересня 2025, 13:29
За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу не внесли 20 млн грн застави
Крупа. Ілюстративне фото: Getty Images

За колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн грн.

Джерело: прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Чемерис: "За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн грн."

Реклама:

Деталі: За її словами, п’ятиденний термін для внесення застави сплив 9 вересня.

Водночас прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк зазначила, що відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексголови МСЕК Хмельниччини.

Раніше адвокатка Наталія Свірневська пояснила у коментарі "Суспільному Хмельницький", що якщо за підозрювану не внесуть заставу вчасно, слідчий має підготувати клопотання про інший запобіжний захід і подати його до суду. Якщо гроші внесуть до початку розгляду цього клопотання, ухвалу суду вважатимуть виконаною.

614РЕКЛАМА:

 "Слідчий має підготувати клопотання про інший запобіжний захід. І завтра (10 вересня – УП) зранку о 09:00 здати його в канцелярію. Справу, наприклад, призначать до розгляду о 14:00. Якщо за неї до 14:00 внесуть ці гроші, це означатиме, що вона ухвалу виконала. Якщо слідчий не подав негайно заяву про зміну запобіжного заходу, а зробив це через декілька днів, то заставу можна внести до наступного судового розгляду", – пояснила Наталія Свірневська.

Що передувало:

  • 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
  • Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю. 
  • У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
  • 20 березня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крупи до 18 травня 2025 року.
  • 4 вересня Вищий антикорупційний суд замінив ексочільниці Хмельницькоі МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід з тримання під вартою на заставу.

Хмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Хмельниччина
На Хмельниччині внаслідок ранкової атаки РФ загинув чоловік
На Хмельниччині та Івано-Франківщині через російську атаку вирують пожежі
У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: