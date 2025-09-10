За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу не внесли 20 млн грн застави

За колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн грн.

Джерело: прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Чемерис: "За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн грн."

Деталі: За її словами, п’ятиденний термін для внесення застави сплив 9 вересня.

Водночас прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк зазначила, що відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексголови МСЕК Хмельниччини.

Раніше адвокатка Наталія Свірневська пояснила у коментарі "Суспільному Хмельницький", що якщо за підозрювану не внесуть заставу вчасно, слідчий має підготувати клопотання про інший запобіжний захід і подати його до суду. Якщо гроші внесуть до початку розгляду цього клопотання, ухвалу суду вважатимуть виконаною.

"Слідчий має підготувати клопотання про інший запобіжний захід. І завтра (10 вересня – УП) зранку о 09:00 здати його в канцелярію. Справу, наприклад, призначать до розгляду о 14:00. Якщо за неї до 14:00 внесуть ці гроші, це означатиме, що вона ухвалу виконала. Якщо слідчий не подав негайно заяву про зміну запобіжного заходу, а зробив це через декілька днів, то заставу можна внести до наступного судового розгляду", – пояснила Наталія Свірневська.

