За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу не внесли 20 млн грн застави
За колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн грн.
Джерело: прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Укрінформу"
Пряма мова Чемерис: "За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн грн."
Деталі: За її словами, п’ятиденний термін для внесення застави сплив 9 вересня.
Водночас прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк зазначила, що відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексголови МСЕК Хмельниччини.
Раніше адвокатка Наталія Свірневська пояснила у коментарі "Суспільному Хмельницький", що якщо за підозрювану не внесуть заставу вчасно, слідчий має підготувати клопотання про інший запобіжний захід і подати його до суду. Якщо гроші внесуть до початку розгляду цього клопотання, ухвалу суду вважатимуть виконаною.
"Слідчий має підготувати клопотання про інший запобіжний захід. І завтра (10 вересня – УП) зранку о 09:00 здати його в канцелярію. Справу, наприклад, призначать до розгляду о 14:00. Якщо за неї до 14:00 внесуть ці гроші, це означатиме, що вона ухвалу виконала. Якщо слідчий не подав негайно заяву про зміну запобіжного заходу, а зробив це через декілька днів, то заставу можна внести до наступного судового розгляду", – пояснила Наталія Свірневська.
Що передувало:
- 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
- Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.
- У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
- 20 березня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крупи до 18 травня 2025 року.
- 4 вересня Вищий антикорупційний суд замінив ексочільниці Хмельницькоі МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід з тримання під вартою на заставу.