За бывшего главу Хмельницкой МСЭК Крупу не внесли 20 млн грн залога

За бывшего главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 млн грн.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Чемерис: "За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК не внесли залог в размере 20 млн грн."

Детали: По ее словам, пятидневный срок для внесения залога истек 9 сентября.

В то же время пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк отметила, что ведомство позже определится со своей позицией относительно пересмотра меры пресечения экс-главы МСЭК Хмельницкой области.

Ранее адвокат Наталья Свирневская пояснила в комментарии "Суспильному Хмельницкий", что если за подозреваемую не внесут залог вовремя, следователь должен подготовить ходатайство о другой мере пресечения и подать его в суд. Если деньги внесут до начала рассмотрения этого ходатайства, постановление суда будет считаться выполненным.

"Следователь должен подготовить ходатайство о другой мере пресечения. И завтра (10 сентября – УП) утром в 09:00 сдать его в канцелярию. Дело, например, назначат к рассмотрению в 14:00. Если за нее до 14:00 внесут эти деньги, это будет означать, что она постановление выполнила. Если следователь не подал немедленно заявление об изменении меры пресечения, а сделал это через несколько дней, то залог можно внести до следующего судебного рассмотрения", – пояснила Наталья Свирневская.

Что предшествовало: