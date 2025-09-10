За бывшего главу Хмельницкой МСЭК Крупу не внесли 20 млн грн залога
За бывшего главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 млн грн.
Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Укринформу"
Прямая речь Чемерис: "За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК не внесли залог в размере 20 млн грн."
Детали: По ее словам, пятидневный срок для внесения залога истек 9 сентября.
В то же время пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк отметила, что ведомство позже определится со своей позицией относительно пересмотра меры пресечения экс-главы МСЭК Хмельницкой области.
Ранее адвокат Наталья Свирневская пояснила в комментарии "Суспильному Хмельницкий", что если за подозреваемую не внесут залог вовремя, следователь должен подготовить ходатайство о другой мере пресечения и подать его в суд. Если деньги внесут до начала рассмотрения этого ходатайства, постановление суда будет считаться выполненным.
"Следователь должен подготовить ходатайство о другой мере пресечения. И завтра (10 сентября – УП) утром в 09:00 сдать его в канцелярию. Дело, например, назначат к рассмотрению в 14:00. Если за нее до 14:00 внесут эти деньги, это будет означать, что она постановление выполнила. Если следователь не подал немедленно заявление об изменении меры пресечения, а сделал это через несколько дней, то залог можно внести до следующего судебного рассмотрения", – пояснила Наталья Свирневская.
Что предшествовало:
- 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
- В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
- В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
- 20 марта Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крупы до 18 мая 2025 года.
- 4 сентября Высший антикоррупционный суд заменил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе меру пресечения из содержания под стражей на залог.