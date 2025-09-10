Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За бывшего главу Хмельницкой МСЭК Крупу не внесли 20 млн грн залога

Анастасия ПроцСреда, 10 сентября 2025, 13:29
За бывшего главу Хмельницкой МСЭК Крупу не внесли 20 млн грн залога
Иллюстративное фото: Getty Images

За бывшего главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 млн грн.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Чемерис: "За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК не внесли залог в размере 20 млн грн."

Реклама:

Детали: По ее словам, пятидневный срок для внесения залога истек 9 сентября.

В то же время пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк отметила, что ведомство позже определится со своей позицией относительно пересмотра меры пресечения экс-главы МСЭК Хмельницкой области.

Ранее адвокат Наталья Свирневская пояснила в комментарии "Суспильному Хмельницкий", что если за подозреваемую не внесут залог вовремя, следователь должен подготовить ходатайство о другой мере пресечения и подать его в суд. Если деньги внесут до начала рассмотрения этого ходатайства, постановление суда будет считаться выполненным.

РЕКЛАМА:

"Следователь должен подготовить ходатайство о другой мере пресечения. И завтра (10 сентября – УП) утром в 09:00 сдать его в канцелярию. Дело, например, назначат к рассмотрению в 14:00. Если за нее до 14:00 внесут эти деньги, это будет означать, что она постановление выполнила. Если следователь не подал немедленно заявление об изменении меры пресечения, а сделал это через несколько дней, то залог можно внести до следующего судебного рассмотрения", – пояснила Наталья Свирневская.

Что предшествовало: 

  • 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
  • В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
  • 20 марта Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крупы до 18 мая 2025 года.
  • 4 сентября Высший антикоррупционный суд заменил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе меру пресечения из содержания под стражей на залог.

Хмельнитчина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
видеоУкраинские военные освободили Филию в Днепропетровской области – ОСУВ "Днепр"
Трамп выдвинул условия странам НАТО для введения "серьезных" санкций против России
ООН приняла декларацию о двух государствах на Ближнем Востоке
фотоБеспилотники в нефтеналивном порту «Приморск» поразили 2 танкера "теневого флота" РФ – СМИ
видеоВ Польше объявили о фактическом старте миссии НАТО "Восточный дозорный"
Все новости...
Хмельнитчина
На Хмельниччине в результате утренней атаки РФ погиб мужчина
В Хмельницкой и Ивано-Франковской областях из-за российской атаки бушуют пожары
В ДТП с автобусом в Хмельницкой области пострадали 16 человек, среди них дети
Последние новости
17:52
СМИ: 6 стран настаивают на введении ограничений на продажу алкоголя в ЕС
17:51
Богачук назвал лучшего боксера независимо от весовой категории
17:37
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
17:31
Из Шотландии выселяют самопровозглашенное племя: "короля", его жену и "служанку"
17:29
Украинец Ткач установил рекорд Европы в скалолазании на скорость
17:16
Каждая десятая российская фирма сокращает штат - данные украинской разведки
17:08
В Польше через день после "паспортного" сбоя сломана работа платежной системы
16:58
видеоУкраинские военные освободили Филию в Днепропетровской области – ОСУВ "Днепр"
16:28
Испорченные лекарства и живые насекомые в кроватях: омбудсмен заявил о нарушениях в соцзаведении на Черниговщине
16:28
футболСпортивная история дня. 30 лет скандалу с шубами и киевским "Динамо"
Все новости...
Реклама:
Реклама: