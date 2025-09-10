Усі розділи
Посадовець НАБУ не задекларував дороговартісну квартиру, йому повідомили про підозру – ОГП

Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 14:22
Посадовець НАБУ не задекларував дороговартісну квартиру, йому повідомили про підозру – ОГП
фото: НАБУ

Генеральна прокуратура повідомила про підозру посадовцю Національного антикорупційного бюро України в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень.

Джерело: ОГП, СБУ

Дослівно: "Прокурорами Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України за внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації".

Деталі: За даними Офісу генпрокурора, в 2023 році працівник НАБУ спільно зі своєю дружиною придбали квартиру в одному із обласних центрів на заході України за $98 500.

Як встановило слідство, факт надбання квартири, у якій його сім’я почала проживати на постійній основі, правоохоронець приховав, оформивши житло на іншу особу. Щоб не відображати майно у щорічній декларації як власне, підозрюваний уклав зі своєю знайомою договір його оренди.

 

"Таким чином, указаний працівник НАБУ вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, що відрізняються від достовірних, на суму понад 4,3 млн. грн", - говориться у повідомленні ОГП.

В СБУ також повідомили, що окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон. "За результатами комплексної перевірки Служба безпеки припинила йому допуск до державної таємниці", - заначили у відомстві.

На цей час правоохоронцю, прізвище якого в Офісі генпрокурора не називають, повідомлено про підозру за  ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В ОГП зазначили, що у разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Офіс генпрокурораНАБУдекларації
