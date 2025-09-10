Все разделы
Чиновник НАБУ не задекларировал дорогостоящую квартиру, ему сообщили о подозрении – ОГП

Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 14:22
фото: НАБУ

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении чиновнику Национального антикоррупционного бюро Украины в декларировании недостоверной информации на сумму более 4 миллионов гривен.

Источник: ОГП, СБУ

Дословно: "Прокурорами Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию".

Детали: По данным Офиса генпрокурора, в 2023 году сотрудник НАБУ совместно со своей женой приобрели квартиру в одном из областных центров на западе Украины за $98 500.

Как установило следствие, факт приобретения квартиры, в которой его семья начала проживать на постоянной основе, правоохранитель скрыл, оформив жилье на другое лицо. Чтобы не отражать имущество в ежегодной декларации как собственное, подозреваемый заключил со своей знакомой договор его аренды.

 

"Таким образом, указанный сотрудник НАБУ внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2023 год, отличающиеся от достоверных, на сумму более 4,3 млн грн", - говорится в сообщении ОГП.

В СБУ также сообщили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон. "По результатам комплексной проверки Служба безопасности прекратила ему допуск к государственной тайне", - отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранителю, фамилия которого в Офисе генпрокурора не называется, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

В ОГП отметили, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Офис генпрокурораНАБУдекларации
