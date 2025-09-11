Усі розділи
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 вересня 2025, 19:24
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
ТЕТЯНА КРУПА. ФОТО: ЦПК

За колишню голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку викрили в незаконному збагаченні, внесли заставу в 20 мільйонів гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: У САП зазначили, що 2 вересня 2025 року прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишній голові Хмельницької МСЕК.

4 вересня суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі звернули увагу, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків.

Дослівно: "Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків".

Передісторія:

  • 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
  • Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю. 
  • У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.

