За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави

За колишню голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку викрили в незаконному збагаченні, внесли заставу в 20 мільйонів гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: У САП зазначили, що 2 вересня 2025 року прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишній голові Хмельницької МСЕК.

4 вересня суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі звернули увагу, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків.

Дослівно: "Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків".

