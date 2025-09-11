За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога
За бывшую главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, которую уличили в незаконном обогащении, внесли залог в 20 миллионов гривен.
Источник: САП
Детали: В САП отметили, что 2 сентября 2025 года прокурор САП обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшей главе Хмельницкой МСЭК.
4 сентября суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн и возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности, в том числе сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля.
В прокуратуре обратили внимание, что пока не установлены обстоятельства, подтверждающие нарушение подозреваемой указанных обязанностей.
Дословно: "По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшую главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и выполнения лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей".
Предыстория:
- 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
- В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
- В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.