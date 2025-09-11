За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога

За бывшую главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, которую уличили в незаконном обогащении, внесли залог в 20 миллионов гривен.

Источник: САП

Детали: В САП отметили, что 2 сентября 2025 года прокурор САП обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшей главе Хмельницкой МСЭК.

4 сентября суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн и возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности, в том числе сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля.

В прокуратуре обратили внимание, что пока не установлены обстоятельства, подтверждающие нарушение подозреваемой указанных обязанностей.

Дословно: "По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшую главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и выполнения лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей".

Предыстория: