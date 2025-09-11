Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу надягли електронний браслет

Валентина Романенко, Анастасія ПроцЧетвер, 11 вересня 2025, 14:02
На екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу надягли електронний браслет
Тетяна Крупа. Ілюстративне фото: Getty Images

На колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу надягли електронний браслет.

Джерело: речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Постолюк, це відбулося 6 вересня.

Реклама:

Крупа також здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області.

У САП кажуть, що підозрювана виконує обов'язки, покладені на неї судом.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд випустив Крупу з-під варти і застосував до неї запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, яку мали внести протягом 5 днів. У встановлений термін кошти внесено не було.

614РЕКЛАМА:

Постолюк також сказала, що САП визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу Крупі після вивчення повного тексту рішення суду та зʼясування всіх обставин.

Доповнено: За інформацією джерела УП, заставу за Крупу вносять частинами, але повна сума ще не сплачена.

Адвокатка Тетяни Крупи Тетяна Видай у коментарі "Суспільному" підтвердила, що браслет одягнено, паспорти здані, а також зазначила, що частина застави внесена:

"Браслет одягнено, паспорти здані. Я не володію точною інформацією, яка сума коштів на даний час внесена, але значна сума внесена. Тому я думаю, що жодної юридичної підстави для ініціювання зміни запобіжного заходу немає", – зазначила Тетяна Видай.

Передісторія:

  • 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
  • Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю. 
  • У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
  • 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд замінив ексочільниці Хмельницькоі МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід з тримання під вартою на заставу.

ХмельниччинакорупціяАнтикорупційна прокуратурасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоУ Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий"
Росія атакувала і 164-ма дронами і ракетою: ППО знешкодила 137 безпілотників, є влучання
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
відео"Дорослі чоловіки вили і звали маму": експолітв’язні розповіли про тортури в Білорусі
Усі новини...
Хмельниччина
За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу не внесли 20 млн грн застави
На Хмельниччині внаслідок ранкової атаки РФ загинув чоловік
На Хмельниччині та Івано-Франківщині через російську атаку вирують пожежі
Останні новини
10:40
Туреччина розгромила Грецію та стала другим фіналістом Євробаскета-2025
10:27
відеоУ Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий"
10:13
Китай пригальмував у світовому зростанні ринку електромобілів: в Європі продажі зросли на 48%
10:13
Бахмут, Вінниця, Миколаїв, Ужгород та Дніпро святкують День міста. Що між ними спільного, а що унікальне
09:49
Міністри фінансів G7 обговорили, як посилити тиск на РФ задля припинення війни
09:34
Росія атакувала і 164-ма дронами і ракетою: ППО знешкодила 137 безпілотників, є влучання
09:29
Француз Алафіліпп виграв Гран-Прі Квебека з велоспорту
09:22
фотоПосол у Швеції розповіла королю, як на Херсонщині врятували подарований ним прапор
09:04
Каллас хоче зближення ЄС з Трампом, щоб примусити Путіна до миру
08:40
Каллас пояснила, чому навіть сама дискусія про територіальні поступки України є пасткою РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: