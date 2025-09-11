На екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу надягли електронний браслет

На колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу надягли електронний браслет.

Джерело: речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Постолюк, це відбулося 6 вересня.

Крупа також здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області.

У САП кажуть, що підозрювана виконує обов'язки, покладені на неї судом.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд випустив Крупу з-під варти і застосував до неї запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, яку мали внести протягом 5 днів. У встановлений термін кошти внесено не було.

Постолюк також сказала, що САП визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу Крупі після вивчення повного тексту рішення суду та зʼясування всіх обставин.

Доповнено: За інформацією джерела УП, заставу за Крупу вносять частинами, але повна сума ще не сплачена.

Адвокатка Тетяни Крупи Тетяна Видай у коментарі "Суспільному" підтвердила, що браслет одягнено, паспорти здані, а також зазначила, що частина застави внесена:

"Браслет одягнено, паспорти здані. Я не володію точною інформацією, яка сума коштів на даний час внесена, але значна сума внесена. Тому я думаю, що жодної юридичної підстави для ініціювання зміни запобіжного заходу немає", – зазначила Тетяна Видай.

