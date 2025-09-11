На екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу надягли електронний браслет
На колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу надягли електронний браслет.
Джерело: речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами Постолюк, це відбулося 6 вересня.
Крупа також здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області.
У САП кажуть, що підозрювана виконує обов'язки, покладені на неї судом.
Як відомо, Вищий антикорупційний суд випустив Крупу з-під варти і застосував до неї запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, яку мали внести протягом 5 днів. У встановлений термін кошти внесено не було.
Постолюк також сказала, що САП визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу Крупі після вивчення повного тексту рішення суду та зʼясування всіх обставин.
Доповнено: За інформацією джерела УП, заставу за Крупу вносять частинами, але повна сума ще не сплачена.
Адвокатка Тетяни Крупи Тетяна Видай у коментарі "Суспільному" підтвердила, що браслет одягнено, паспорти здані, а також зазначила, що частина застави внесена:
"Браслет одягнено, паспорти здані. Я не володію точною інформацією, яка сума коштів на даний час внесена, але значна сума внесена. Тому я думаю, що жодної юридичної підстави для ініціювання зміни запобіжного заходу немає", – зазначила Тетяна Видай.
Передісторія:
- 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
- Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.
- У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
- 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд замінив ексочільниці Хмельницькоі МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід з тримання під вартою на заставу.