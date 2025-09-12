Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Івано-Франківщині, був тверезий – бюро
Національне антикорупційне бюро повідомило, що його детектив потрапив у ДТП в Івано-Франківській області під час відрядження.
Джерело: НАБУ в Facebook
Дослівно бюро: "Учора (11 вересня – ред.) ввечері в Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні".
Деталі: У НАБУ підкреслили, що детектив "був у тверезому стані".
"Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро", – йдеться в повідомленні.
Жодних інших деталей, як то хто спричинив аварію, обставини ДТП чи які травми отримали водії, бюро не наводить.
Доповнено: Пізніше Державне бюро розслідувань опублікувало відео з місця ДТП і додало, що розслідує обставини аварії за участю детектива НАБУ.
Дослівно ДБР: "Працівники ДБР встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 11 вересня між селами Вовчатичі (Ходорівська ТГ Львівської області) та Помонята (Рогатинська ТГ Івано-Франківської області). Попередньо встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України".
За даними ДБР, внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми, його госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.
"Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні", – додали у ДБР.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) ККУ.
Передісторія:
- У липні СБУ проводила обшуки у детективів НАБУ, що призвело до протистояння між цими структурами.
- Тоді у бюро заявили, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводила в бюро, стосувалися 15 працівників НАБУ і проходили без судових ухвал. Зазначалося, що більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура наголошувала, що слідчі дії СБУ відбувалися без попередження, передбаченого законом, і що СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.