Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Івано-Франківщині, був тверезий – бюро

Ірина БалачукП'ятниця, 12 вересня 2025, 08:28
Фото ДБР

Національне антикорупційне бюро повідомило, що його детектив потрапив у ДТП в Івано-Франківській області під час відрядження.  

Джерело: НАБУ в Facebook

Дослівно бюро: "Учора (11 вересня – ред.) ввечері в Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні".

Деталі: У НАБУ підкреслили, що детектив "був у тверезому стані".

"Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро", – йдеться в повідомленні.

Жодних інших деталей, як то хто спричинив аварію, обставини ДТП чи які травми отримали водії, бюро не наводить.

Доповнено: Пізніше Державне бюро розслідувань опублікувало відео з місця ДТП і додало, що розслідує обставини аварії за участю детектива НАБУ.

Дослівно ДБР: "Працівники ДБР встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 11 вересня між селами Вовчатичі (Ходорівська ТГ Львівської області) та Помонята (Рогатинська ТГ Івано-Франківської області). Попередньо встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України".

За даними ДБР, внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми, його госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

"Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні", – додали у ДБР.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) ККУ.

Читайте також "Виграли битву, але не війну". Що відбувається довкола НАБУ і САП після спроби знищення

Передісторія:

НАБУДТПІвано-Франківська область
