В НАБУ очікують на нову хвилю протистояння з СБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос каже, що Служба безпеки України готує нову хвилю підозр співробітникам антикорупційних органів.

Джерело: Кривонос під час круглого столу, приуроченого до 6-ї річниці діяльності Вищого антикорупційного суду

Пряма мова: "Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу (Іллі Вітюку -ред.) вже на руках ухвали (суду -ред.), вони чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону. А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні, і кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі".

Деталі: Кривонос також заявив, що затримані раніше спецслужбою люди з НАБУ сидять за ґратами безпідставно.

Директор НАБУ закликав усвідомити, що держава як антикорупційна система має рухатися вперед і відповісти суспільству на найпопулярніше питання "коли за ґратами опиняться корупціонери".

Передісторія:

НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень.

