У НАБУ розповіли деталі ДТП, за які 3 співробітників отримали підозри
Національне антикорупційне бюро запевняє, що троє його співробітників, яким оголосили підозри щодо скоєння ДТП, допомагали усім потерпілим, не намагалися використати службове становище чи уникнути відповідальності.
Джерело: пресслужба бюро в Telegram
Деталі: У НАБУ зазначили, що йдеться про три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія).
"У кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та поінформували відповідні органи. Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених Управлінням внутрішнього контролю НАБУ", – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – "максимально сприяли" слідству.
"З огляду на ці обставини, незрозумілим виглядає як проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись 2-4 роки тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство", – зазначили в НАБУ.
Передісторія:
- Вранці джерела УП в СБУ повідомили, що у різних областях України проходять обшуки, оскільки Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із "нейтралізації російського впливу на НАБУ".
- Пізніше СБУ і ОГП повідомили, що затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.
- У НАБУ заявили, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводить в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.
- У ДБР повідомили, що на тлі обшуків, які СБУ проводить у НАБУ 21 липня, вони оголосили підозри трьом співробітникам антикорупційного бюро щодо скоєння дорожньо-транспортних пригод.