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У НАБУ розповіли деталі ДТП, за які 3 співробітників отримали підозри

Ірина БалачукПонеділок, 21 липня 2025, 15:37
У НАБУ розповіли деталі ДТП, за які 3 співробітників отримали підозри
Фото, надані джерелами УП. Колаж УП

Національне антикорупційне бюро запевняє, що троє його співробітників, яким оголосили підозри щодо скоєння ДТП, допомагали усім потерпілим, не намагалися використати службове становище чи уникнути  відповідальності.

Джерело: пресслужба бюро в Telegram

Деталі: У НАБУ зазначили, що йдеться про три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія).

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"У кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та поінформували відповідні органи. Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених Управлінням внутрішнього контролю НАБУ", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – "максимально сприяли" слідству.

"З огляду на ці обставини, незрозумілим виглядає як проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись 2-4 роки тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство", – зазначили в НАБУ.

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