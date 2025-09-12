Детектив НАБУ попал в ДТП в Ивано-Франковской области, был трезв – бюро

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что его детектив попал в ДТП в Ивано-Франковской области во время командировки.

Источник: НАБУ в Facebook

Дословно бюро: "Вчера (11 сентября – ред.) вечером в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке. Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице".

Детали: В НАБУ подчеркнули, что детектив "был в трезвом состоянии".

"Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ будет всячески содействовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро", – говорится в сообщении.

Никаких других подробностей, таких как кто спровоцировал аварию, обстоятельства ДТП или какие травмы получили водители, бюро не приводит.

Дополнено: Позже Государственное бюро расследований опубликовало видео с места ДТП и добавило, что расследует обстоятельства аварии с участием детектива НАБУ.

Дословно ГБР: "Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 11 сентября между селами Вовчатичи (Ходоровская ТО Львовской области) и Помонята (Рогатинская ТО Ивано-Франковской области). Предварительно установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту, находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины".

По данным ГБР, в результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

"Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице", – добавили в ГБР.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК.

