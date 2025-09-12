Все разделы
DeepState: Россияне через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск

Татьяна ОлейникПятница, 12 сентября 2025, 22:25
DeepState: Россияне через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск
Россиянин вылезает из трубы. Скриншот из видео DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают, что россияне в третий раз после случаев возле Суджи и в Авдеевке использовали трубы для просачивания своих групп.

Источник: DeepState

Дословно: "Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

Таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги".

Детали: По данным DeepState, в самом Купянске уже есть позиции для взлета российских пилотов FPV.

Также сообщают, что проблемой является отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые находятся в одних домах с противником, из-за чего нельзя осуществлять поражение.

Что предшествовало:

Утром 8 марта около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.

