У Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на коментар Генштабу
Дослівно: "Уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж, повідомили нам у Генштабі. Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони – відчеплені".
Деталі: На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка.
Також "Суспільне" опублікувало відео з місця надзвичайної ситуації на Київщині.
Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.
Джерело: "Суспільне" pic.twitter.com/xqRWlRQB9i— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2025614РЕКЛАМА:
Передісторія:
- Уночі 14 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
- Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу.
- Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.