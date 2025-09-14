Усі розділи
У Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді

Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 11:49
У Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
скриншот із відео "Суспільного" із місця події

Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на коментар Генштабу

Дослівно: "Уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж, повідомили нам у Генштабі. Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони – відчеплені".

Деталі: На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка.

Також "Суспільне" опублікувало відео з місця надзвичайної ситуації на Київщині.

Передісторія:

  • Уночі 14 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
  • Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу.
  • Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.

ГенштабКиївська областьвибух
