У Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді

Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на коментар Генштабу

Дослівно: "Уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж, повідомили нам у Генштабі. Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони – відчеплені".

Деталі: На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка.

Також "Суспільне" опублікувало відео з місця надзвичайної ситуації на Київщині.

Передісторія: