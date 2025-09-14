В Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде

скриншот из видео "Суспільного" с места происшествия

Генеральный штаб ВСУ объяснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на комментарий Генштаба

Дословно: "Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз, сообщили нам в Генштабе. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона – отцеплены".

Детали: На месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка.

Также "Суспільне" опубликовало видео с места чрезвычайной ситуации в Киевской области.

