В Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Генеральный штаб ВСУ объяснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на комментарий Генштаба
Дословно: "Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз, сообщили нам в Генштабе. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона – отцеплены".
Детали: На месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка.
Также "Суспільне" опубликовало видео с места чрезвычайной ситуации в Киевской области.
Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.
Предыстория:
- Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
- Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь.
- Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.