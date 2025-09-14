Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде

Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 11:49
В Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
скриншот из видео "Суспільного" с места происшествия

Генеральный штаб ВСУ объяснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на комментарий Генштаба

Дословно: "Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз, сообщили нам в Генштабе. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона – отцеплены".

Реклама:

Детали: На месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка.

Также "Суспільне" опубликовало видео с места чрезвычайной ситуации в Киевской области.

Предыстория:

  • Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
  • Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь.
  • Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.

ГенштабКиевская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
РФ атаковала "Искандером" и 58-ю дронами: есть попадания на 3 локациях
СМИ: Трамп уже сомневается в своей способности влиять на Путина
DeepState: ВСУ отбросили россиян на Сумщине, оккупанты продвинулись в Запорожской области
Министр обороны Румынии: F-16 были близки к сбитию дрона РФ, однако он вернулся в Украину
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: