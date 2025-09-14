Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запустила гіперзвукову ракету "Циркон" під час навчань у Баренцевому морі

Ольга КацімонНеділя, 14 вересня 2025, 14:09
Росія запустила гіперзвукову ракету Циркон під час навчань у Баренцевому морі
Скриншот

Росія в неділю заявила, що запустила гіперзвукову крилату ракету "Циркон" по цілі в Баренцевому морі в межах спільних військових навчань із Білоруссю "Захід-2025".

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Міноборони РФ оприлюднило кадри запуску ракети "Циркон" з фрегата Північного флоту "Адмірал Головко" по цілі в Баренцевому морі. На відео видно, як ракета спершу вертикально злітає з борту фрегата, а потім змінює траєкторію й мчить у бік горизонту.

Реклама:

Також, за даними російського Міноборони, екіпажі Су-34 відпрацьовували бомбардувальні удари по наземних цілях.

 

Передісторія:

  • Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" почалися 12 вересня. Москва й Мінськ стверджують, що навчання мають виключно оборонний характер і не передбачають напад на будь-яку країну НАТО.
  • Водночас Альянс оголосив про проведення операції Eastern Sentry після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 9–10 вересня.

РосіяБілорусьвійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Відео, фотоЧерез пожежу в ужгородській лікарні загинув 74-річний пацієнт
Усі новини...
Росія
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Литовські прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі її навчань з РФ
Останні новини
23:03
Майже півтори сотні боїв відбулось на фронті від початку доби – Генштаб
22:37
Зеленський припускає, що Польща не зможе врятувати людей, якщо буде масована атака від РФ
22:21
фотоКолишнього воротаря "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконного перетину кордону
22:15
Як пройшов театральний фестиваль "Мельпомена Таврії" у прифронтовому місті: інтерв'ю
22:13
Ізраїль обурений планами Єврокомісії щодо санкцій проти нього через наступ у Газі
22:06
На острові Хортиця в Запоріжжі вирує масштабна пожежа
22:00
Економічні новини 16 вересня: новий прожитковий мінімум, обстріли "Епіцентру"
21:50
В Умані діятиме нова система сплати турзбору для паломників
21:45
Лукашенко каже, що Білорусь не буде нікого захоплювати, "бо не зможе"
21:41
У Київському метрополітені кажуть, що не переставали впускати пса Мішу в укриття під час тривог
Усі новини...
Реклама:
Реклама: