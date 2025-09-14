Росія запустила гіперзвукову ракету "Циркон" під час навчань у Баренцевому морі
Неділя, 14 вересня 2025, 14:09
Росія в неділю заявила, що запустила гіперзвукову крилату ракету "Циркон" по цілі в Баренцевому морі в межах спільних військових навчань із Білоруссю "Захід-2025".
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Міноборони РФ оприлюднило кадри запуску ракети "Циркон" з фрегата Північного флоту "Адмірал Головко" по цілі в Баренцевому морі. На відео видно, як ракета спершу вертикально злітає з борту фрегата, а потім змінює траєкторію й мчить у бік горизонту.
Також, за даними російського Міноборони, екіпажі Су-34 відпрацьовували бомбардувальні удари по наземних цілях.
Передісторія:
- Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" почалися 12 вересня. Москва й Мінськ стверджують, що навчання мають виключно оборонний характер і не передбачають напад на будь-яку країну НАТО.
- Водночас Альянс оголосив про проведення операції Eastern Sentry після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 9–10 вересня.